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Топ-10 лучших фильмов 2006 года по версии Collider

В 2006 году вышла масса стоящих внимания фильмов. Кажется, что тогда кино было более разнообразным, ярким и драматичным, а супергероика ещё не была такой популярной. Уважаемое издание Collider презентовало топ-10 самых важных и влиятельных фильмов 2006 года.

Топ-10 лучших фильмов 2006 года по версии Collider
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В топ вошли первый фильм прошлого перезапуска бондианы, криминальная драма Мартина Скорсезе, аниме про сновидения от Сатоси Кона и одна из лент корейского и уже оскароносного режиссёра Пон Джун Хо. В список вошла и нашумевшая комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли.

Топ-10 лучших фильмов 2006 года

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