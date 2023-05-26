Топ-10 лучших фильмов 2006 года по версии Collider

В 2006 году вышла масса стоящих внимания фильмов. Кажется, что тогда кино было более разнообразным, ярким и драматичным, а супергероика ещё не была такой популярной. Уважаемое издание Collider презентовало топ-10 самых важных и влиятельных фильмов 2006 года.