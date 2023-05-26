Топ-10 лучших фильмов 2006 года по версии Collider
В 2006 году вышла масса стоящих внимания фильмов. Кажется, что тогда кино было более разнообразным, ярким и драматичным, а супергероика ещё не была такой популярной. Уважаемое издание Collider презентовало топ-10 самых важных и влиятельных фильмов 2006 года.
В топ вошли первый фильм прошлого перезапуска бондианы, криминальная драма Мартина Скорсезе, аниме про сновидения от Сатоси Кона и одна из лент корейского и уже оскароносного режиссёра Пон Джун Хо. В список вошла и нашумевшая комедия с Сашей Бароном Коэном в главной роли.
Топ-10 лучших фильмов 2006 года
- «Лабиринт Фавна» (реж. Гильермо дель Торо).
- «Дитя человеческое» (реж. Альфонсо Куарон).
- «Маленькая мисс Счастье» (реж. Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис).
- «Отступники» (реж. Мартин Скорсезе).
- «Борат» (реж. Ларри Чарльз).
- «Жизнь других» (реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк).
- «Потерянный рейс» (реж. Пол Гринграсс).
- «Паприка» (реж. Сатоси Кон).
- «Казино Рояль» (реж. Мартин Кэмпбелл).
- «Вторжение динозавра» (реж. Пон Джун Хо).