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Награду "Особый взгляд" Каннского фестиваля получил британский фильм о девочках-подростках

Британская драма "Как заниматься сексом" (How to Have Sex, 2023) режиссера Молли Мэннинг Уокер получила награду "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте киносмотра.

Награду "Особый взгляд" в Каннах получил британский фильм о девочках-подростках
© Unsplash

Этот фильм является дебютным для Мэннинг Уокер. Лента рассказывает о трех британских девочках-подростках, которые летом отправляются на побережье Средиземного моря, где ходят на вечеринки, проводят бессонные ночи и заводят новые знакомства. По словам режиссера, на съемки этой картины ее подтолкнули воспоминания о собственных каникулах и то, как в то время она воспринимала тему секса. "Я хотела, чтобы история была рассказана с точки зрения девочек без их осуждения. Фильм, который запечатлел лучший и в то же время худший период жизни", - отметила она.

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Картина снималась на одном из островов Греции. На площадке режиссер хотела создать атмосферу, при которой можно было бы совершенствовать ленту по ходу съемок, а не слишком "жестко следовать сценарию и заранее обдуманным идеям".

Как сообщило агентство Reuters, на церемонии вручения премии произошла небольшая заминка: Мэннинг Уокер не было в зале, когда объявили о присуждении ей награды. Возвращаясь из Италии, она опоздала на самолет, в результате чего зрителям пришлось ждать режиссера. Американский актер Джон Си Райли - председатель жюри в этом конкурсе - решил развлечь публику и исполнить несколько песен. Через некоторое время запыхавшаяся Мэннинг Уокер все же появилась в зале в футболке и шортах и поднялась на сцену за премией.

Конкурс "Особый взгляд" посвящен артхаусу - авторскому кино, не рассчитанному на широкую аудиторию. В рамках программы 2023 года жюри выбирало лучший фильм из 20 лент.

Награду основного конкурса - "Золотую пальмовую ветвь" - вручат в субботу на закрытии фестиваля. Французские СМИ называют фаворитами киносмотра "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet, 2023) финского постановщика Аки Каурисмяки и "Зону интересов" (The Zone of Interest, 2023) британского режиссера Джонатана Глейзера.

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