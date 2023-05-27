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Карл Урбан уже готов к съемкам Mortal Kombat — в фильме он сыграет Джонни Кейджа

Новозеландский актер Карл Урбан подтвердил, что сыграет роль Джонни Кейджа в сиквеле фильма Mortal Kombat. Он даже избавился от бороды, которую носил для образа Билли Бутчера из сериала «Пацаны».

Карл Урбан уже готов к съемкам Mortal Kombat — он сыграет Джонни Кейджа
© Cq.ru

Многие фанаты не могли представить Карла Урбана в роли Джонни Кейджа, но теперь в Сети появилось изображение актера в образе культового бойца Mortal Kombat.

Съемки сиквела Mortal Kombat начнутся летом 2023 года в одной из экзотических локаций Австралии.Ранее стало известно, что Китану в сиквеле Mortal Kombat сыграет актриса из сериала «Ривердэйл», а роль Джейд исполнит ее коллега.

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