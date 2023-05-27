Александрова и Лантратов представили фильм «Временные ограничения»

Мария Александрова и Владислав Лантратов представили фильм «Временные ограничения»
На днях в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма «Временные ограничения», который представили его главные герои, знаменитая балетная пара Большого театра, Мария Александрова и Владислав Лантратов, продюсеры Андрей Денисов и Егор Одинцов.
Премьеру посетили: балерины и танцовщики Большого театра: Екатерина Шипулина, Анастасия Винокур, Ян Годовский, Денис Савин, Семен Чудин, генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов, директор театра «Новая опера» Антон Гетьман, председатель совета директоров МШУ «Сколково» Александр Волошин, президент Федерации еврейских общин России Александр Моисеевич Борода, заслуженный врач РФ Алексей Балакирев, Наталья Тимакова и Светлана Миронюк (МШУ «Сколково»), первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, Эльнара Гусейнова (RA Foundation), художественный руководитель Балета Москва Анастасия Яценко, актер и продюсер Дмитрий Грачев, продюсер Алексей Боков, актриса театра и кино Катерина Шпица, актриса театра и кино Ксения Алферова, хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский, кинопродюсер Елена Гликман, пресс-секретарь Большого театра Катерина Новикова, солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая и Артур Мкртчян, искусствовед Полина Павлович, Игорь Марич («Московская биржа»), Андрей Брагинский («Ренессанс Страхование»), телеведущие Борис Берман и Ильдар Жандарев.
В фойе кинотеатра работала выставка фотографа Чарльза Томпсона, посвященная Александровой и Лантратову.
TheatreHD представляет в кинотеатрах документальный фильм компании «Арк Пикчерс» «Временные ограничения» — искреннюю и откровенную летопись борьбы за возвращение на сцену после тяжелой травмы звезд балета Большого театра Марии Александровой и Владислава Лантратова.
Мария Александрова и Владислав Лантратов — мировые звезды балета. Все в их жизни связано с танцем. Их невозможно представить без сцены — родной ли, Большого театра, или других знаменитых театров. Весной 2019 года их жизнь кардинально меняется — Маша и Влад повреждают ахиллово сухожилие, она — во время репетиции, а он — во время важной премьеры перед сотнями зрителей. Под вопросом оказались карьера, любимое дело, радости привычной жизни. Ноги артистов превратились в самостоятельных героев, к которым их обладатели периодически обращаются. «А вдруг она в этот раз не захочет?» — задает вопрос Мария Александрова, удивительная балерина, которая уже во второй раз переживает эту травму и опыт восстановления. Как правильно принять все то, что с тобой произошло, без обид на судьбу и себя, как двигаться дальше, понимая, что спешить нельзя и вполне возможно, что следующего выхода на сцену может не быть?
Мария Александрова:
«Сейчас, когда прошло уже 4 года после съемок и наших “приключений”, я вижу и осознаю, что у каждого появились свои временные ограничения, и каждый переживает их по-своему. Конечно, у нас и у съемочной группы не было цели снять “инструкцию по выживанию”. Но все же этот фильм является некой аллегорией для зрителя, обращением к нему, передачей опыта и поддержки. А наша травма символизирует то, что каждый переживает внутри и не всегда может выразить словами. Пока шло обсуждение после показа, я наблюдала за зрителями в зале, ловила волны от них. Мне кажется, что фильм затронул их больше, чем только нашей историей, затронул что-то личное».
Владислав Лантратов:
«Для меня этот фильм не “про Влада и Машу”, но про людей, безмерно любящих свою профессию, свое дело, свою жизнь. В данном случае это относится к артистам балета, нашему хирургу, реабилитологам, мастерам пилатеса, а также нашим педагогам, которые посвятили всю свою жизнь этому делу. Хотелось бы выразить благодарность всем нашим друзьям и коллегам, которые были с нами в этот вечер. Мы их очень любим и были счастливы видеть их. Их поддержка и то, с какими глазами они выходили из зала и какими ощущениями делились с нами после просмотра, — это бесценно и неповторимо».
Российская премьера фильма состоялась в рамках национального конкурса документального кино на XXXII Международном кинофестивале «Послание к человеку». С 23-го мая показы в кинотеатрах более чем в 50 городах проекта TheatreHD.