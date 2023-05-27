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Режиссер Скорсезе в Риме объявил съемки фильма об Иисусе Христе по просьбе папы Римского

Режиссер Мартин Скорсезе заявил, что снимет новый фильм об Иисусе Христе по просьбе папы Римского, который призывал деятелей культуры «показать нам Иисуса». Об этом сообщило издание «Католическая цивилизация».

Скорсезе объявил съемки фильма об Иисусе Христе по просьбе папы Римского
© Газета.Ru

«Я откликнулся на призыв папы Римского к деятелям искусства единственным известным мне способом – задумав и написав сценарий фильма об Иисусе. И я собираюсь приступить к его созданию», — сказал Скорсезе

Ранее Скорсезе в интервью Deadline заявил, что не строит слишком больших планов в кино из-за своего возраста. По словам 80-летнего кинематографиста, если бы производство фильма занимало несколько месяцев, то ситуация была бы другой. Скорсезе отметил, что ему по-прежнему нравится читать и хочется рассказывать истории, однако режиссер считает, что времени осталось мало.

До этого на 76-м Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Сюжет основан на одноименной книге журналиста Дэвида Гранна, он разворачивается в 1920-е в Оклахоме — кто-то начинает убивать коренных американцев из поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР. В картине вместе с ДиКаприо, Де Ниро и Глэдстоун сыграли Брендан Фрейзер и Джесси Племонс.

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