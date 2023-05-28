Фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова пролетел мимо кинотеатров

Сюжет «За нас с вами» начинается в Москве, в 1952 году. Только что закончился XIX съезд КПСС, на котором Сталин выступил с последней своей публичной речью. Страна живёт в страхе арестов, доносов и репрессий. Мы увидим жизнь коммунальной квартиры на Большой Пироговке, в которой перемешались представители разных слоев общества: интеллигенты соседствуют с пролетариатом, а кухонные разговоры отражают всю глубину различия советских классов. Все эти люди живут рядом и каждый день сталкиваются на кухне, выясняя отношения. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: Дина с мужем Борисом и ее родители. Отец Дины Павел Казимирович – профессор философии – погружен в работу над книгой по феноменологии. Хотя этот труд грозит ему большими проблемами по идеологической линии, Павел Казимирович торопится закончить рукопись – это дело его жизни.