Фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова пролетел мимо кинотеатров. Премьера состоялась на KION
В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера драмы режиссера Андрея Смирнова («Белорусский вокзал», «Осень», «Француз»). Фильм о временах культа личности Сталина, когда людей преследовал страх за судьбу родных, безысходность и недоверие, доносы, антисемитизм и борьба за кусок хлеба.
Сюжет «За нас с вами» начинается в Москве, в 1952 году. Только что закончился XIX съезд КПСС, на котором Сталин выступил с последней своей публичной речью. Страна живёт в страхе арестов, доносов и репрессий. Мы увидим жизнь коммунальной квартиры на Большой Пироговке, в которой перемешались представители разных слоев общества: интеллигенты соседствуют с пролетариатом, а кухонные разговоры отражают всю глубину различия советских классов. Все эти люди живут рядом и каждый день сталкиваются на кухне, выясняя отношения. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: Дина с мужем Борисом и ее родители. Отец Дины Павел Казимирович – профессор философии – погружен в работу над книгой по феноменологии. Хотя этот труд грозит ему большими проблемами по идеологической линии, Павел Казимирович торопится закончить рукопись – это дело его жизни.
Андрей Смирнов рассказал:
«Когда я заканчивал работу над картиной «Француз», дети посоветовали мне посмотреть сериал итальянского режиссера Паоло Соррентино «Новый папа». И я увидел Юлию Снигирь, которая сыграла там замечательную и важную роль в одной из серий и произвела на меня большое впечатление. Тогда я решил, что она будет героиней моего нового фильма. Так что сценарий писался под нее. Она еще толком не знала, про что будет фильм, но знала, что будет в нем играть».