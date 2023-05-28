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Судебная драма «Траектория падения» из Франции стала победителем 76-мго Каннского кинофестиваля

27 мая были объявлены лауреаты 76-го Каннского кинофестиваля 2023 года, сообщает официальный сайт мероприятия. Так, жюри, которое возглавляет шведский режиссёр Рубен Эстлунд присудило главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — судебной драме от режиссёрки из Франции Жюстин Трие «Траектория падения» от француженки.

Судебная драма «Траектория падения» из Франции стала победителем Каннского кинофестиваля
© Runews24.ru

Сюжет картине рассказывает историю судебной защиты немецкой писательницы, которую обвиняют в убийстве собственного мужа. Ее роль исполнила Сандра Хюллер.

К слову, Хюллер играла и в другом конкурсном фильме — «Зоне интересов» от режиссёра «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глейзера. Она была одарена Гран-при конкурса.

Кроме того, лучшим режиссёром в этом году была признана Чан Ань Хунг за фильм «Рагу Додена Буффана», лучший сценарий - Юдзи Сакамото («Монстр»), лучшая актриса – Мэрвэ Диздар («О сухой траве») и лучший актёр - Кодзи Якусё («Прекрасные дни»).

Помимо этого, главный приз в секции короткометражного кино получил фильм «27» Анны Буды, а в программе «Особый взгляд» - «Как заниматься сексом» (How to Have Sex) от Молли Мэннинг Уокер. Обе картины купили для российского проката.

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