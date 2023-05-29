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«Афиша Daily» выпустила фильм о большом спорте в маленьких городах

Звезды мирового уровня, которых по-прежнему можно встретить в родном дворе.

«Афиша Daily» выпустила фильм о большом спорте в маленьких городах
© Unsplash

Новый документальный фильм «Афиши Daily» «Звезды с нашего двора» рассказывает о спортсменах, которые, несмотря на мировую известность, живут на своей малой родине.

Авторы фильма съездили в Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать повседневную жизнь звезд Олимпиады или чемпионатов мира. Волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков проведут экскурсию по родным местам, где всё начиналось и которые по-прежнему остаются большой частью их жизни, с тренировками, семьёй и близкими, ежедневными делами.

Фильм погружается в жизнь тех, кто завоёвывал стране медали большого спорта, но предпочел остаться в маленьком городе, вдали от столиц.

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