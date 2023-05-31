На экраны выходит новый фильм Гая Ричи «Переводчик»

1 июня на экраны выходит новая лента Гая Ричи «Переводчик». Оригинальное название фильма — The Covenant, что означает «договоренность», «сделка», «пакт». Но это многозначное понятие компания «Вольга», выпускающая кино, вольно интерпретировала как «Переводчик», чем весьма очеловечила скрытый милитаристский посыл истории и привлекла внимание в первую очередь к людям, а не к политике.

Потому как героем в итоге поставлен не столько американский спасатель мира — бравый боец Джон Кинли (номинант на «Оскар» Джейк Джилленхол), сколько его напарник по войне с ужасными талибами Ахмед (Джонни Ли Миллер). Их отношения, которые развиваются на протяжении всей картины, от взаимной неприязни до братской взаимовыручки (хотя обняться они все-таки не решились), стали психологическим скелетом истории.

Мы так торопиться не будем, но отметим, что этот опыт, прямо скажем, весьма неожиданный для эстета Ричи. Кстати, здесь он — один из авторов сценария и продюсеров. Режиссер нырнул в военное кино, как школьник в прорубь, с головой. Сдается, игра в «войнушку» таит для него особое очарование. Он как бы любуется сценами перестрелок и мордобоев, в которых, конечно же, всегда берут верх спасатели мира — янки (с красивыми и грустными, как у Джилленхола, глазами), а мерзкие талибы пачками падают на пыльные дороги войны.

Итак, хорошо понюхавший пороха Джон Кинли занят разведкой и уничтожением оружейных фабрик, которые держат в горах талибы. Ему помогает в этом пожилой переводчик Ахмед со сложной судьбой. Он мстит талибам за смерть сына и спасает своего шефа, сэра Джона, от верной гибели, вывозя раненого с гор буквально на себе.

Их непростой дуэт, который искрит от напряжения, собственно, и склеивает всю картину из осколков перестрелок и гонок на хаммерах по пустынным равнинам Афганистана. Для пущего драматизма авторы награждают Джона Кинли в финале амнезией. Он не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью Ахмеду. И этот долг не дает ему спокойно спать.

Именно об этом получилось кино — мужское, маскулинное, с запахами пота и пороха. О том, что долги надо платить. О боевой солидарности. Обо всем сокровенно мужском.

За этими симпатичными смыслами отступают в тень неудобные вопросы вроде того, что вообще забыла Америка на другом континенте? Почему она вмешивается во внутренние дела другой страны? В финале нам, правда, напоминают, что американцы срочно ушли из Афганистана, но это как раз совсем не к лучшему. Потому как его захватили те самые дикие талибы с оружейными фабриками в горах и начали расправляться со всеми помощниками цивилизаторов. В том числе с 300 переводчиками, помогавшими янки. Они были расстреляны — не всем так повезло с боевым товарищем. Судьба же Ахмеда из фильма сложилась более счастливо благодаря именно другу Джону.