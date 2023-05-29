Будут ли в России показывать фильмы без лицензии

«Поэтому инициатива очень нужная, она, конечно, опоздала на несколько месяцев, но лучше сейчас, чем еще позже, когда мы потеряем половину российских кинотеатров. Это очень отрадное для киноиндустрии явление. Пойдет это все дальше или нет, не знаю. К сожалению, у данной инициативы есть большой импульс противодействия со стороны других органов власти и профильного министерства. То, что это нужно, мы постоянно об этом говорим. В конце это все-таки должно привести к принятию этого закона. Шансы всегда есть. Большое количество тех, кто поддерживает этот закон, но не меньше, а, может, и больше тех, кто выступает против. Это большой вопрос», - заключил собеседник НСН.