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"Переводчик" Гая Ричи официально вышел в Рунете

В российских кинотеатрах готовится к выходу новый боевик Гая Ричи "Переводчик" - он выйдет послезавтра, хотя уже доступен в Сети после выхода на зарубежных площадках.

А тем временем официальная российская интернет-премьера состоялась у предыдущей картины британского режиссёра "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", которая вышла в кино совсем недавно. Фильм с Джейсоном Стейтемом, Обри Плазой и Хью Грантом ом в главных ролях уже доступен нв онлайн-кинотеатре KION, который также публикует трейлер (18+).

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