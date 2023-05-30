"Переводчик" Гая Ричи официально вышел в Рунете

В российских кинотеатрах готовится к выходу новый боевик Гая Ричи "Переводчик" - он выйдет послезавтра , хотя уже доступен в Сети после выхода на зарубежных площадках.

А тем временем официальная российская интернет-премьера состоялась у предыдущей картины британского режиссёра "Операция "Фортуна": Искусство побеждать", которая вышла в кино совсем недавно. Фильм с Джейсоном Стейтемом, Обри Плазой и Хью Грантом ом в главных ролях уже доступен нв онлайн-кинотеатре KION, который также публикует трейлер (18+).