$80.06+0.0985.90-0.02

Режиссёр «Флэша» Андрес Мускетти намекнул на участие в производстве нового Бэтмена

Режиссёр сообщил, что он не может говорить об этом пока.

Режиссёр «Флэша» намекнул на участие в производстве нового Бэтмена
© Runews24

Журналисты предполагают, что Андрес Мускетти действительно связан с производством нового Бэтмена, из-за чего не может пока разглашать информацию об этом.

Следующий фильм The Brave and the Bold станет частью обновлённой киновселенной DC. Её вместе создают Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Narcity Canada предполагает, что Мускетти может снять именно этот фильм о Бэтмене.

Кроме того, DC начал производство второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Его постановкой займётся Мэтт Ривз.

Эта история имеет отдельную вселенную. Она получит несколько сериалов, в том числе о Пингвине.

Напомним, что Андрес Мускетти снял «Флэша», фильм выйдет в кинотеатрах США 16 июня.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий