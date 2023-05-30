Режиссёр «Флэша» намекнул на участие в производстве нового Бэтмена

Режиссёр сообщил, что он не может говорить об этом пока.

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Журналисты предполагают, что Андрес Мускетти действительно связан с производством нового Бэтмена, из-за чего не может пока разглашать информацию об этом.

Следующий фильм The Brave and the Bold станет частью обновлённой киновселенной DC. Её вместе создают Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Narcity Canada предполагает, что Мускетти может снять именно этот фильм о Бэтмене.

Кроме того, DC начал производство второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Его постановкой займётся Мэтт Ривз.

Эта история имеет отдельную вселенную. Она получит несколько сериалов, в том числе о Пингвине.