Режиссёр «Флэша» намекнул на участие в производстве нового Бэтмена

Режиссёр «Флэша» Андрес Мускетти намекнул на участие в производстве нового Бэтмена
Режиссёр сообщил, что он не может говорить об этом пока.
Журналисты предполагают, что Андрес Мускетти действительно связан с производством нового Бэтмена, из-за чего не может пока разглашать информацию об этом.
Следующий фильм The Brave and the Bold станет частью обновлённой киновселенной DC. Её вместе создают Джеймс Ганн и Питер Сафран.
Narcity Canada предполагает, что Мускетти может снять именно этот фильм о Бэтмене.
Кроме того, DC начал производство второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Его постановкой займётся Мэтт Ривз.
Эта история имеет отдельную вселенную. Она получит несколько сериалов, в том числе о Пингвине.
Напомним, что Андрес Мускетти снял «Флэша», фильм выйдет в кинотеатрах США 16 июня.