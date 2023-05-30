Синопсис следующий: "Недалекое будущее. Отряд солдат застрял на заброшенной военной базе в ожидании помощи или наступления врага. Одинокие и неуверенные в своей судьбе, запертые посреди океана они теряют терпение. Напряжение среди команды возрастает когда на горизонте появляется таинственная лодка - это помощь, которую они так долго ждали, или что-то более зловещее?"