Опубликован двухминутный дубблированный отрывок из французской драмы "Комната чудес", которая выйдет 1 июня в российский прокат. Ранее картина была показана в программе "Трудный возраст" на Московском международном кинофестивале.

По сюжету сын успешной женщины попадает под грузовик и впадает в кому. Она начинает исполнять его желания, записывая на камеру.