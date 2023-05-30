"Нет ничего сильнее любви матери к сыну": вышел красивый отрывок "Комнаты чудес", показанной на ММКФ
Опубликован двухминутный дубблированный отрывок из французской драмы "Комната чудес", которая выйдет 1 июня в российский прокат. Ранее картина была показана в программе "Трудный возраст" на Московском международном кинофестивале.
По сюжету сын успешной женщины попадает под грузовик и впадает в кому. Она начинает исполнять его желания, записывая на камеру.
В фильме сыграли: Александра Лами, Мюриэль Робен, Хьюго Кестель, Ксавьер Лакай и другие.