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"Нет ничего сильнее любви матери к сыну": вышел красивый отрывок "Комнаты чудес", показанной на ММКФ

Опубликован двухминутный дубблированный отрывок из французской драмы "Комната чудес", которая выйдет 1 июня в российский прокат. Ранее картина была показана в программе "Трудный возраст" на Московском международном кинофестивале.

По сюжету сын успешной женщины попадает под грузовик и впадает в кому. Она начинает исполнять его желания, записывая на камеру.

В фильме сыграли: Александра Лами, Мюриэль Робен, Хьюго Кестель, Ксавьер Лакай и другие.

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