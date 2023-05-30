Фильмы Миядзаки и других мастеров Ghibli останутся в России
Российские фанаты японского гения Хаяо Миядзаки и его знаменитой студии Ghibli, взрастившей немало знаменитых аниматоров и подарившей миру немало шедевров, расстраивались, как оказалось, слишком рано.
Недавняя новость о том, что работы студии исчезнут из библиотек онлайн-кинотеатров РФ - в частности, "Кинопоиска", наделали много шуму. Многие решили, что Ghibli не продлила лицензию, взяв пример с других крупных иностранных компаний, которые пытаются таким образом оказывать давление на Россию.
Однако отечественная компания Russian World Vision поспешила успокоить любителей качественного аниме, сообщив, что приобрела эксклюзивные права на 22 фильма Ghibli, среди которых 10 лент созданы Миядзаки и три - его сыном Горо.
Как говорится в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении "Кинократии", речь идёт о следующих лентах маэстро: "Навсикая из долины ветров", "Небесный замок Лапута", "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Порко Россо", "Принцесса Мононоке", "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Рыбка Поньо на утёсе" и "Ветер крепчает".
Также приобретены права на фильмы: "Ещё вчера" (режиссёр - Исао Такахата), "Здесь слышен океан" (реж. - Томоми Мотидзуки), "Война тануки в период Хэйсей" (реж. - Исао Тахаката), "Шёпот сердца" (реж. - Ёсифуми Кондо), "Наши соседи Ямада" (реж. - Исао Тахаката), "Возвращение кота" (реж. - Хироюки Морита), "Сказания Земноморья" (реж. - Горо Миядзаки), "Ариэтти из страны лилипутов" (реж. - Хиромаса Ёнэбаяси), "Со склонов Кокурико" (реж. - Горо Миядзаки), "Воспоминания о Марни" (реж. - Хиромаса Ёнэбаяси) и "Ая и Ведьма" (реж. - Горо Миядзаки).
Кроме того, в пакет входит мультсериал "Госпожа Кагуя: В любви, как на войне" (реж.: Мамору Хатакэяма, Юдзиро Абэ, Такаюки Кикути, Таро Кубо, Цуёси Тобита, Масакадзу Охара, Масанори Уцуномия)
По словам гендира RWV Константина Ёлкина, конкуренция за фильмы была высокой. Сейчас идут переговоры с российскими площадками - пока неясно, какие именно онлайн-кинотеатры России получат право показывать работы мастеров Ghibli.