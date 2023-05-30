Фильмы Миядзаки и других мастеров Ghibli останутся в России

Российские фанаты японского гения Хаяо Миядзаки и его знаменитой студии Ghibli, взрастившей немало знаменитых аниматоров и подарившей миру немало шедевров, расстраивались, как оказалось, слишком рано.

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Недавняя новость о том, что работы студии исчезнут из библиотек онлайн-кинотеатров РФ - в частности, "Кинопоиска", наделали много шуму. Многие решили, что Ghibli не продлила лицензию, взяв пример с других крупных иностранных компаний, которые пытаются таким образом оказывать давление на Россию.

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Однако отечественная компания Russian World Vision поспешила успокоить любителей качественного аниме, сообщив, что приобрела эксклюзивные права на 22 фильма Ghibli, среди которых 10 лент созданы Миядзаки и три - его сыном Горо.

Кроме того, в пакет входит мультсериал "Госпожа Кагуя: В любви, как на войне" (реж.: Мамору Хатакэяма, Юдзиро Абэ, Такаюки Кикути, Таро Кубо, Цуёси Тобита, Масакадзу Охара, Масанори Уцуномия)