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Новый мультфильм «Элементарно» от Pixar разочаровал зрителей в Каннах

Новая мультипликационная работа режиссера Пиетрра Сона «Элементарно» была презентована публике на закрытии 76-го Каннского кинофестиваля, 27 мая.

Новый мультфильм «Элементарно» разочаровал зрителей в Каннах
© Слово и Дело

Зрители оказались разочарованы – от студии Pixar и автора «Рататуя» они ожидали гораздо большего или, как минимум, былых высот.

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Кинокритики отметили, что название мультфильма соответствует его сюжету, который взрослым покажется «скучным и прямолинейным», а для детей – «слишком тяжеловесным».

Оценки специалистов говорят сами за себя: пользователи сайта-агрегатора «Metacritic» поставили анимационной истории 56 баллов, и ровно во столько же выразили «свежесть» картины посетители «Rotten Tomatoes» – 56% из 100 возможных.

«Изобилующая созданными компьютером обитателями и типичными модернистскими структурами обстановка больше похожа на концепт-арт, который будет детализирован на каком-то этапе процесса анимации, чем на полностью продуманную, обжитую среду», – отметил обозреватель портала «Rogerebert.com».

«Ущербная, но добросердечная история о запретной любви», – написал корреспондент электронной версии издания «The Times».

«Все элементы идеально встали на свои места – настолько, что творческое пламя погасло, и мы остались без особого впечатления», – констатировал журналист «The Hollywood Reporter».

Однако нашлись и защитники, оправдывающие глубокую идею нарисованной истории девочки-огонька Эмбер и водного «принца» Уэйда.

«"Элементарно" согреет ваше сердце и растрогает до слез», – заявил обозреватель портала «Next best picture».

«Настолько противоречивые, насколько это возможно: жесткая, разношерстная иммигрантская метафора, подчеркнутая по-настоящему трогательным романом. Он часто теряется в кроличьей норе собственных концептуальных деталей, но иногда дает потрясающие образы и продуманную эстетику», – считает критик журнала «Indiewire».

Напомним, мультфильм рассказывает о «непримиримых» жителях города Стихий, обитающих в огненных, водных, земляных и воздушных ипостасях. В центре сюжета оказывается дружба пылающей Эмбер и умиротворенного Уэйда, перерастающая в нечто большее.

Премьера полнометражной анимации «Элементарно» на широких экранах запланирована на 16 июня 2023 года.

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