Вышел русский трейлер мультфильма "Мармадюк"

Опубликован русский дублированный трейлер американского семейного мультфильма от Netflix "Мармадюк", который выйдет в российский прокат 8 июня.

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Проект основан на популярнейшем газетном комиксе Брэда Андерсона, основанном ещё в 1954-м и сохраняющим мировую популярность до сих пор. Эти истории появляются в 660 газетах в 20 странах мира.

Впервые комикс экранизировали в 2010 году, когда вышел художественный фильм с Оуэном Уилсоном в главной роли. А теперь выходит первый мультик.

В центре внимания ленты - типичное американское семейство и их дог по кличке Мармадюк. Синопсис такой: "Прославленный дрессировщик решает сделать из непослушного Мармадюка победителя собачьего чемпионата мира, превратив необузданного дога в идеального пса. Но, оказывается, мир хвостатых тоже полон интриг и подстав".