Фильм о полузащитнике "Спартака" начнут снимать летом

Как рассказал продюсер картины Сергей Шишкарев , особое внимание они обратят на соответствие реальной истории, чтобы зрители почувствовали настроение той эпохи. В фильме появятся и Олимпиада-80, и Театр на Таганке с Владимиром Высоцким, и даже знаменитая "Маракана", на которой Черенков забил мяч в ворота сборной Бразилии.

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов сравнил фильм про легенду "Спартака" с картинами "Движение вверх" и "Легенда N 17" и пожелал, чтобы получилось лучше. "Зная, какой скромный это был человек, думаю, он бы негативно отнесся к такому проекту. Но он достоин остаться в памяти болельщиков", - сказал еще один одноклубник Черенкова Сергей Родионов.