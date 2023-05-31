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Фильм о легендарном полузащитнике "Спартака" Федоре Черенкове начнут снимать летом

"Федя. Народный футболист" - так будет называться фильм о легендарном полузащитнике "Спартака" и кумире миллионов болельщиков.

Фильм о полузащитнике "Спартака" начнут снимать летом
© Российская Газета

Как рассказал продюсер картины Сергей Шишкарев, особое внимание они обратят на соответствие реальной истории, чтобы зрители почувствовали настроение той эпохи. В фильме появятся и Олимпиада-80, и Театр на Таганке с Владимиром Высоцким, и даже знаменитая "Маракана", на которой Черенков забил мяч в ворота сборной Бразилии.

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов сравнил фильм про легенду "Спартака" с картинами "Движение вверх" и "Легенда N 17" и пожелал, чтобы получилось лучше. "Зная, какой скромный это был человек, думаю, он бы негативно отнесся к такому проекту. Но он достоин остаться в памяти болельщиков", - сказал еще один одноклубник Черенкова Сергей Родионов.

Фильм начнут снимать в июле, закончить должны в октябре.

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