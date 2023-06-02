Кино недели: «До рассвета»
На днях в кинотеатрах состоялась премьера фильма российского режиссера Георгия Даниелянца «До рассвета».
Согласно рейтингам ожидания, этот фильм стал одной из самых долгожданных картин российского кинематографа в этом году.
Лента Даниелянца снята в жанре трагикомедии и рассказывает сразу несколько историй, объединенных одной темой – шаг навстречу новой жизни.
У героев есть всего лишь несколько часов до наступления рассвета и редкие возможности, позволяющие изменить всю свою жизнь прямо здесь и сейчас. Вопрос, решатся ли они на такой смелый, но важный шаг.
Сразу несколько разных историй, рассказанных в фильме, позволяют каждому из зрителей найти то, что откликнется именно ему.
Режиссерская работа в этом фильме отмечена немалыми восхищенными зрителями – фильм, по их словам, хочется пересматривать не раз, и даже не три.
Переплетение историй и звенья, которые хочется собрать в одну цепь, находятся не сразу, так же, как и некоторые детали, которым в фильме уделено немалое внимание. При всем этом работа получилась весьма понятной и завершенной.
В картине появляется известный юморист и актер Юрий Гальцев, кого зрители отметили отдельно:
«Я очень ждала появления в фильме Юрия Гальцева. За несколько минут экранного времени раскрыть персонажа может далеко не каждый актёр, а у него это, как и всегда, получилось филигранно».
Также особое внимание зрителей привлек известный российский комик Арсений Попов, сыгравший полноценную роль в этом фильме и покоривший публику своей искренностью.
В целом диалоги в фильме "До рассвета" поражают своей жизненностью, которая даже не позволяет промелькнуть в голове мысли, что все, происходящее на экране, выполнено по четкому сценарию.
- Актеры: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артём Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Мария Фортунатова, Вадим Бочанов, Иван Чабан, Юрий Гальцев и другие.
- Ограничения по возрасту: 16+.
- Длительность: 88 мин.