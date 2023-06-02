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Кино недели: «До рассвета»

На днях в кинотеатрах состоялась премьера фильма российского режиссера Георгия Даниелянца «До рассвета».

Кино недели: «До рассвета»
© Кадр из фильма

Согласно рейтингам ожидания, этот фильм стал одной из самых долгожданных картин российского кинематографа в этом году.

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Лента Даниелянца снята в жанре трагикомедии и рассказывает сразу несколько историй, объединенных одной темой – шаг навстречу новой жизни.

У героев есть всего лишь несколько часов до наступления рассвета и редкие возможности, позволяющие изменить всю свою жизнь прямо здесь и сейчас. Вопрос, решатся ли они на такой смелый, но важный шаг.

Сразу несколько разных историй, рассказанных в фильме, позволяют каждому из зрителей найти то, что откликнется именно ему.

Режиссерская работа в этом фильме отмечена немалыми восхищенными зрителями – фильм, по их словам, хочется пересматривать не раз, и даже не три.

Переплетение историй и звенья, которые хочется собрать в одну цепь, находятся не сразу, так же, как и некоторые детали, которым в фильме уделено немалое внимание. При всем этом работа получилась весьма понятной и завершенной.

Кадр из фильма

В картине появляется известный юморист и актер Юрий Гальцев, кого зрители отметили отдельно:

«Я очень ждала появления в фильме Юрия Гальцева. За несколько минут экранного времени раскрыть персонажа может далеко не каждый актёр, а у него это, как и всегда, получилось филигранно».

Также особое внимание зрителей привлек известный российский комик Арсений Попов, сыгравший полноценную роль в этом фильме и покоривший публику своей искренностью.

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В целом диалоги в фильме "До рассвета" поражают своей жизненностью, которая даже не позволяет промелькнуть в голове мысли, что все, происходящее на экране, выполнено по четкому сценарию.

Многие из тех, кто уже посмотрел фильм, сошлись на мнении, что он точно стоит внимания публики.
  • Актеры: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артём Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Мария Фортунатова, Вадим Бочанов, Иван Чабан, Юрий Гальцев и другие.
  • Ограничения по возрасту: 16+.
  • Длительность: 88 мин.
18+
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