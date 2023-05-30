5 самых ярких картин Каннского фестиваля, которые стоит увидеть

27 мая были объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля. Главного приза удостоилась французская кинолента Жюстин Трие "Траектория падения" про писательницу, которая оказывается под подозрением после внезапной смерти мужа.

© Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

Однако драматический триллер с Сандрой Хюллер в главной роли отнюдь не единственный фильм, на который стоит обратить внимание.

Видео дня

В этом году Каннский кинофестиваль как никогда порадовал киноманов запоминающимися работами. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Город астероидов"

Кадр из фильма "Город астероидов"

Действие комедийной драмы Уэса Андерсона разворачивается в 1955 году. Ежегодно в небольшом городке возле кратера, который образовался после падения астероида, проводятся собрания юных астрономов. На собрание съезжаются десятки людей – ученики, учителя, военные. Но внезапно в городе начинают происходить таинственные события.

"Убийцы цветочной луны"

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны"

Эрнест Беркхарт в исполнении Леонардо ДиКаприо приезжает в Оклахому к дяде, который живет неподалеку от индейской резервации. Дядя убеждает Эрнеста посвататься к больной девушке из зажиточной семьи, чтобы обогатиться после ее смерти. Вот только для этого не только она должна умереть.

"Жанна Дюбарри"

Кадр из фильма "Жанна Дюбарри"

Биографическая драма повествует историю простолюдинки Жанны Бекю, которая идет по головам в попытках подняться по социальной лестнице. При помощи аристократов-покровителей ей удается добиться больших высот, как вдруг на нее обращает внимание король Людовик XV. Вскоре Жанна становится фавориткой правителя, что крайне не устраивает его семью.

"Монстр"

Японская драма удостоилась сразу двух наград Каннского кинофестиваля.

Когда ученик средних классов начинает странно себя вести, его мать немедленно направляется в школу, чтобы расставить все точки над i. Но в учебном заведении у женщины возникает лишь еще больше вопросов. Она пытается выяснить, унижал ли учитель ее сына, как в истории замешан другой мальчик из трудной семьи и что на самом деле скрывает директриса.

"Опавшие листья"

Кадр из фильма "Опавшие листья"