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"Самоубийство для франшизы": продюсеры раскрыли, каким будет следующий Бонд

Команда фильмов о Джеймсе Бонде уже находится в поисках нового актера на главную роль. Об этом сообщает портал Gbnews.

"Самоубийство для франшизы": продюсеры раскрыли, каким будет следующий Бонд
© Кадр из фильма

"Следующий Джеймс Бонд не будет белым", – такое предположение сделали продюсеры "бондианы".

Один из руководителей фильмов о Бонде отметил, что удивится, если главная роль вновь достанется "белому, коротко стриженному английскому актеру из верхушки среднего класса":

"Я думаю, что это самоубийство для франшизы Барбары Брокколи".

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Как сообщается, продюсер Барбара Брокколи уже озвучила список пожеланий для нового агента 007. По ее мнению, он должен быть британцем, возрастом менее 40 лет и ростом около 180 сантиметров.

Ранее стало известно, что остров из фильма про Бонда выставлен на продажу.

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