"Самоубийство для франшизы": продюсеры раскрыли, каким будет следующий Бонд

Команда фильмов о Джеймсе Бонде уже находится в поисках нового актера на главную роль. Об этом сообщает портал Gbnews.

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"Следующий Джеймс Бонд не будет белым", – такое предположение сделали продюсеры "бондианы".

Один из руководителей фильмов о Бонде отметил, что удивится, если главная роль вновь достанется "белому, коротко стриженному английскому актеру из верхушки среднего класса":

"Я думаю, что это самоубийство для франшизы Барбары Брокколи".

Как сообщается, продюсер Барбара Брокколи уже озвучила список пожеланий для нового агента 007. По ее мнению, он должен быть британцем, возрастом менее 40 лет и ростом около 180 сантиметров.