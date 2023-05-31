Зачем смотреть танцевальные фильмы Милы Комраковой

Казалось бы, о чем можно рассказать всего за несколько минут фильма? Для режиссера Милы Комраковой нет ничего невозможного. Каждая ее работа – это целая жизнь, которую зритель проживает вместе с героями на экране. Но самое необычное, что все фильмы поданы через язык тела, без слов.

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В Москве в киноклубе «Фитиль» прошла закрытая премьера нового фильма Милы Комраковой «Кошки. Зачем они нужны?». Вечер организован креативным продюсером в сфере кино Мариной Кисс.

Лента «Кошки. Зачем они нужны?» – это история о человеке, оказавшемся перед сложным выбором между жизнью и смертью. И именно в тот момент, когда он готов сделать непоправимый шаг, его своим вниманием и теплом удерживает на краю бездны обычная кошка. Пустой опечатанный склад обанкротившегося бизнесмена словно превращается в строгий, торжественный собор, залитый светом от пламени горящих свечей, а перед зрителем разворачивается картина если не сотворения, то перерождения Адама. Освободившись от петли на шее, герой начинает дышать.

Главные роли в фильме исполнили ведущие солисты балета Бориса Эйфмана – заслуженный артист России, лауреат премии Президента РФ Олег Габышев и лауреат премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит» Любовь Андреева.

Свои партии артисты выучили за два часа, а весь танец венгерский хореограф Балаж Бараньяи поставил за четыре часа. Для него эта постановка стала личной, он признался, что история главного героя ему очень близка. В какой-то момент он и сам столкнулся с тяжелой клинической депрессией, выход из которой нашел в России благодаря танцу. Сейчас он занят во многих проектах, в том числе на телевидении и в театре.

На премьере фильма Олег Габышев рассказал, насколько технически сложно было исполнить эту роль – на протяжении всего фильма он танцует с петлей на шее, а на другом конце веревки балансируют два каскадера, задача которых была в том, чтобы не дать солисту опуститься на пол.

Сейчас это кажется невероятным, но мир мог никогда не узнать Милу Комракову, если бы не одна случайность. Однажды ей предложили присоединиться к команде ландшафтных дизайнеров, которые собирались в командировку в Аргентину. Готовясь к поездке на родину танго, Мила решила научиться этому танцу, она взяла несколько уроков и прилетела в Буэнос-Айрес в полной уверенности, что будет танцевать. Так и получилось! А дальше – танец полностью переписал сценарий жизни самой Милы. Ей стали приходить идеи и образы, она буквально по кадрам видела – как нужно снимать. Оставалось только собрать команду и сделать.

И теперь Милу Комракову знают во всем мире, а ее картины собирают награды на международных фестивалях, причем не только танцевального кино, но и игрового, а также получают огромную зрительскую любовь. Почему так? Ответ на вопрос очевиден тем, кто видел хотя бы один фильм Милы Комраковой.

Каждая сцена, каждый кадр, каждое движение танцора попадает зрителю прямо в сердце. Когда человек танцует, слова становятся лишними.

В одном из интервью Мила призналась, что с детства обожала балет и танцы, но сама никогда не танцевала. И лишь перед поездкой в Аргентину пришла идея заняться танцами. Именно танго увлекло и вдохновило на то, чтобы попробовать себя в новой сфере. Та поездка в Аргентину стала пророческой во всех смыслах.

Для Милы Комраковой эта картина стала девятой, впереди участие в мировых фестивалях, новые награды и еще больше любви и признания. Скоро этот фильм станет доступен на канале Милы Комраковой, а пока можно посмотреть ее другие работы.

Например, фильм «Стена», который собрал массу наград, в том числе был признан победителем в номинации «Лучший танцевальный фильм» на Международном фестивале короткометражного кино в Каннах. О своей победе на том же фестивале в номинации «Лучший режиссер» Мила Комракова узнала во время премьеры «Кошек».

Еще один фильм «Вкус ночи» победил на Вампирском фестивале в Трансильвании. Этот и другие фильмы Милы Комраковой можно посмотреть на ее авторском канале.

Всего Мила Комракова завоевала более 100 наград на самых престижных кинофестивалях короткометражного танцевального кино, среди них также Dallas Dance Film Festival (Даллас, США), Film for Peace (Торонто, Канада), ReelHeART International Film (Торонто, Канада) и Screenplay Festival (Сан-Диего, США).

В России Мила Комракова стала первооткрывателем жанра танцевального кино, а во всем мире – яркой звездой. Ее фильмы созданы на пределе чувств и смотрятся на одном дыхании, они переворачивают сознание, и никого не оставляют равнодушным.