"Братья Супер Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм "Братья Супер Марио" стал вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории, заработав в прокате $ 1,288 млрд. Об этом сообщается в рейтинге портала The Numbers.
Известно, что ранее на втором месте была первая часть "Холодного сердца". Вторая серия мультфильма все еще занимает первую позицию, заработав $ 1,453 млрд.
В топ-10 кассовых мультфильмов также вошли "Суперсемейка 2", "Миньоны", "История игрушек 4", "История игрушек 3", "Гадкий я 3", "В поисках Дори" и "Зверополис".
Ранее стало известно, что мультфильмы Миядзаки пропадут из в российских онлайн-кинотеатров.