"Братья Супер Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм "Братья Супер Марио" стал вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории, заработав в прокате $ 1,288 млрд. Об этом сообщается в рейтинге портала The Numbers.

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Известно, что ранее на втором месте была первая часть "Холодного сердца". Вторая серия мультфильма все еще занимает первую позицию, заработав $ 1,453 млрд.