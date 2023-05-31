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"Братья Супер Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм "Братья Супер Марио" стал вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории, заработав в прокате $ 1,288 млрд. Об этом сообщается в рейтинге портала The Numbers.

"Братья Супер Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в истории
© Кадр из мультфильма

Известно, что ранее на втором месте была первая часть "Холодного сердца". Вторая серия мультфильма все еще занимает первую позицию, заработав $ 1,453 млрд.

Названы самые популярные российские мультфильмы за рубежом

В топ-10 кассовых мультфильмов также вошли "Суперсемейка 2", "Миньоны", "История игрушек 4", "История игрушек 3", "Гадкий я 3", "В поисках Дори" и "Зверополис".

Ранее стало известно, что мультфильмы Миядзаки пропадут из в российских онлайн-кинотеатров.

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