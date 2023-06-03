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Больше никаких «Левиафанов»: эксперт оценил будущее российского кино

Минкульт исключил из экспертных советов Эрнста и включил туда Певцова, сообщает ИА DEITA.RU. Экспертный совет при министерстве культуры претерпел значительные изменения.

Эксперт оценил будущее российского кино
© Deita.ru

Из совета вывели режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и др. Вместо них в комиссию войдет актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.

Политический эксперт Илья Гращенков, анализируя изменения, приходит к выводу: отныне русское кино - это исключительно про скрепы, подвиги и традиции. Парадигма "священной войны" обязывает власть перестаивать сферу. Больше никаких "Левиафанов".

"Странно если в нынешней парадигме священной войны государство продолжит выступать заказчиком фильмов вроде левиафана в которых оно предстает не великим и могучим, а жалким и хтоническим", - пишет Гращенков.

Обращает на себя внимание включение в совет церковных деятелей. "Церковь начинает играть важную роль в госпропаганде, которая движется в сторону т.н. СССР 2.0, что интересно, учитывая "сталинский бэкграунд" в возникновении самой РПЦ 2.0, которая сначала была уничтожена большевиками", - пишет Гращенков.

При этом он не сомневается, что колоссальные деньги продолжат вкладывать в культурную сферу. Приоритет, как и прежде, фильмам про ВОВ и ее интерпретации в патриотическом ключе. Много будут снимать об СССР - но лишь в том ключе, что великую страну вероломно разрушили западные недруги. Региональные социальные драмы, вороватые чиновники, насилие - все это не должно пройти экспертизы и вытесняться лентами о величии народа и его священной борьбе.

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