Эксперт оценил будущее российского кино

Минкульт исключил из экспертных советов Эрнста и включил туда Певцова, сообщает ИА DEITA.RU. Экспертный совет при министерстве культуры претерпел значительные изменения.

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Политический эксперт Илья Гращенков, анализируя изменения, приходит к выводу: отныне русское кино - это исключительно про скрепы, подвиги и традиции. Парадигма "священной войны" обязывает власть перестаивать сферу. Больше никаких "Левиафанов".

"Странно если в нынешней парадигме священной войны государство продолжит выступать заказчиком фильмов вроде левиафана в которых оно предстает не великим и могучим, а жалким и хтоническим", - пишет Гращенков.

Обращает на себя внимание включение в совет церковных деятелей. "Церковь начинает играть важную роль в госпропаганде, которая движется в сторону т.н. СССР 2.0, что интересно, учитывая "сталинский бэкграунд" в возникновении самой РПЦ 2.0, которая сначала была уничтожена большевиками", - пишет Гращенков.