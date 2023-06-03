Эксперт оценил будущее российского кино

Минкульт исключил из экспертных советов Эрнста и включил туда Певцова, сообщает ИА DEITA.RU. Экспертный совет при министерстве культуры претерпел значительные изменения.
Из совета вывели режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и др. Вместо них в комиссию войдет актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.
Политический эксперт Илья Гращенков, анализируя изменения, приходит к выводу: отныне русское кино - это исключительно про скрепы, подвиги и традиции. Парадигма "священной войны" обязывает власть перестаивать сферу. Больше никаких "Левиафанов".
"Странно если в нынешней парадигме священной войны государство продолжит выступать заказчиком фильмов вроде левиафана в которых оно предстает не великим и могучим, а жалким и хтоническим", - пишет Гращенков.
Обращает на себя внимание включение в совет церковных деятелей. "Церковь начинает играть важную роль в госпропаганде, которая движется в сторону т.н. СССР 2.0, что интересно, учитывая "сталинский бэкграунд" в возникновении самой РПЦ 2.0, которая сначала была уничтожена большевиками", - пишет Гращенков.
При этом он не сомневается, что колоссальные деньги продолжат вкладывать в культурную сферу. Приоритет, как и прежде, фильмам про ВОВ и ее интерпретации в патриотическом ключе. Много будут снимать об СССР - но лишь в том ключе, что великую страну вероломно разрушили западные недруги. Региональные социальные драмы, вороватые чиновники, насилие - все это не должно пройти экспертизы и вытесняться лентами о величии народа и его священной борьбе.