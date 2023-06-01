В России призвали разработать правила показа зарубежного кино

Новиков при этом пояснил, что речь идет о картинах, которые в отечественном прокате не находятся официально. По его словам, ситуация, когда кинопрокатная индустрия находится «в серой зоне с точки зрения показа иностранных фильмов, если они сюда официально не пришли за прокатным удостоверением», не может длиться бесконечно. Уже в течение 6 месяцев специалисты стараются найти способ, который позволит легализовать пока таких лет на территории РФ.