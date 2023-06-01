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В России призвали разработать правила показа зарубежного кино

Глава управления по общественным проектам при президенте РФ Сергей Новиков заявил о необходимости создать в РФ правила показа заграничных фильмов во избежание разрушения института авторских прав.

В России призвали разработать правила показа зарубежного кино
© Мир новостей

Новиков при этом пояснил, что речь идет о картинах, которые в отечественном прокате не находятся официально. По его словам, ситуация, когда кинопрокатная индустрия находится «в серой зоне с точки зрения показа иностранных фильмов, если они сюда официально не пришли за прокатным удостоверением», не может длиться бесконечно. Уже в течение 6 месяцев специалисты стараются найти способ, который позволит легализовать пока таких лет на территории РФ.

Как считает Новиков, требуется принять конкретные правила, чтобы не поощрять нарушение авторских прав в обществе. Иначе, по его мнению, креативным индустриям придется столкнуться с серьезными негативными последствиями.

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