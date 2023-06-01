Составлен рейтинг лучших фильмов с детьми в главной роли
Фильм "Гарри Поттер и философский камень" стал лучшей кинолентой, в которой главные роли исполнили дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноканала Cinema, составившего к Международному дню защиты детей "Абсолютный топ" картин с юными актерами в главных ролях.
На втором месте в "Абсолютном топе" расположилась картина "Шестое чувство" М. Найта Шьямалана с Хэйли Джоэлом Осментом в главной роли. На третьем – комедия "Один дома" с Маколеем Калкиным.
Также в топ-10 рейтинга попали такие киноленты, как "Королевство полной луны", "Чудо", " Маленькая дама", "Леон", "Книга джунглей", "Оно" и "Мост в Терабитию".