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Составлен рейтинг лучших фильмов с детьми в главной роли

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" стал лучшей кинолентой, в которой главные роли исполнили дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноканала Cinema, составившего к Международному дню защиты детей "Абсолютный топ" картин с юными актерами в главных ролях.

На втором месте в "Абсолютном топе" расположилась картина "Шестое чувство" М. Найта Шьямалана с Хэйли Джоэлом Осментом в главной роли. На третьем – комедия "Один дома" с Маколеем Калкиным.

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Также в топ-10 рейтинга попали такие киноленты, как "Королевство полной луны", "Чудо", " Маленькая дама", "Леон", "Книга джунглей", "Оно" и "Мост в Терабитию".

Ранее "Братья Супер Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в истории.

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