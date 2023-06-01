Составлен рейтинг лучших фильмов с детьми в главной роли

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" стал лучшей кинолентой, в которой главные роли исполнили дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киноканала Cinema, составившего к Международному дню защиты детей "Абсолютный топ" картин с юными актерами в главных ролях.