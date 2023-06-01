$80.99+0.3186.50-0.01

Из фильма «Чебурашка» сделают музыкально-цирковую постановку

Фильм «Чебурашка» вышел в начале этого года и стал самым кассовым в истории России. На популярности персонажа явно хотят сыграть, поскольку по картине сделают музыкально-цирковую постановку. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Инвестиции в проект составили 200 млн рублей. При хорошей посещаемости создатели постановки планируют окупить затраты через полгода.

Шоу поставила театральный режиссёр, лауреат «Золотой маски» Нина Чусова. Музыкальный продюсер и композитор – Сергей Жуков. За цирковую часть постановки отвечает Андрей Кольцов, за хореографию – художественный руководитель шоу-балета Street Jazz Сергей Мандрик.

Премьера постановки состоится в Москве 27 июля, до конца года в городе планируется провести 100 показов. Отмечается, что музыкальные постановки не слишком пользуются популярностью, но «Чебурашка» может привлечь аудиторию к себе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий