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Райан Гослинг отреагировал на критику его роли в фильме "Барби"

Актер Райан Гослинг отреагировал на критику его роли в фильме "Барби". Своим мнением он поделился в интервью GQ.

Гослинг отреагировал на критику его роли в фильме "Барби"
© Газета.Ru

Гослинг ответил хейтерам, посчитавшим его старым для персонажа Кена, которого он изобразил в картине.

По его мнению, зрителям "Барби" стоит обратить внимание и на других актеров фильма.

"Я бы ответил так: если люди не хотят играть с моим Кеном, то есть много других Кенов, доступных для игры", - заявил артист.

Помимо Гослинга, других Кенов в проекте сыграют Симу Лю, Кингсли Бен-Адир, Шути Гатва и Джон Сина. Роль Барби исполнит Марго Робби. Также в фильме появятся и другие Барби.

Фильм "Барби" расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде.

По сюжету Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.

Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года. Создатели фильма "Барби" смешали более 100 оттенков розового для создания идеального цвета.

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