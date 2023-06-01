Актер Райан Гослинг отреагировал на критику его роли в фильме "Барби". Своим мнением он поделился в интервью GQ.

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Гослинг ответил хейтерам, посчитавшим его старым для персонажа Кена, которого он изобразил в картине.

По его мнению, зрителям "Барби" стоит обратить внимание и на других актеров фильма.

"Я бы ответил так: если люди не хотят играть с моим Кеном, то есть много других Кенов, доступных для игры", - заявил артист.

Помимо Гослинга, других Кенов в проекте сыграют Симу Лю, Кингсли Бен-Адир, Шути Гатва и Джон Сина. Роль Барби исполнит Марго Робби. Также в фильме появятся и другие Барби.

Фильм "Барби" расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде.

По сюжету Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни.