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"Супербратья Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в мире

Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" собрали в прокате 1,288 млрд долларов.

"Супербратья Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в мире
© Российская Газета

Это выше сборов "Холодного сердца"(1,284 млрд долларов), но пока меньше "Холодного сердца 2", передает Collider. Таким образом, мультфильм стал вторым самым прибыльным в мире и самой прибыльной адаптацией игры.

Режиссеры - Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий написал Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация").

Актеры озвучки - Крис Прэтт, Сет Роген, Блэк Джек, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.

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