"Супербратья Марио" стали вторым самым кассовым мультфильмом в мире
Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" собрали в прокате 1,288 млрд долларов.
Это выше сборов "Холодного сердца"(1,284 млрд долларов), но пока меньше "Холодного сердца 2", передает Collider. Таким образом, мультфильм стал вторым самым прибыльным в мире и самой прибыльной адаптацией игры.
Режиссеры - Аарон Хорват и Михаэль Еленик, сценарий написал Мэтт Фогель ("Миньоны: Грювитация").
Актеры озвучки - Крис Прэтт, Сет Роген, Блэк Джек, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Кигэн-Майкл Ки, Фред Армисен, Себастьян Манискалко и Чарльз Мартине.