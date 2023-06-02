Анонсирован спин-офф «Форсажа» со «Скалой» Джонсоном

Киностудия Universal Pictures анонсировала спин-офф «Форсажа» с американским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Проект пока не имеет официального прокатного названия. Отмечается, что Джонсон снова сыграет бывшего агента Люка Хоббса. Детали сюжета не раскрываются.

Ожидается, что кинокартина станет связующим звеном между десятой и одиннадцатой частью франшизы.