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Анонсирован спин-офф «Форсажа» со «Скалой» Джонсоном

Киностудия Universal Pictures анонсировала спин-офф «Форсажа» с американским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Анонсирован спин-офф «Форсажа» со «Скалой» Джонсоном
© Lenta.ru

Проект пока не имеет официального прокатного названия. Отмечается, что Джонсон снова сыграет бывшего агента Люка Хоббса. Детали сюжета не раскрываются.

Ожидается, что кинокартина станет связующим звеном между десятой и одиннадцатой частью франшизы.

Ранее актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель подтвердил, что занимается разработкой спин-оффов гоночной кинофраншизы. Он отдельно отметил, что собирается снять новый фильм во вселенной «Форсаж» с женским персонажем в главной роли.

«Форсаж 10» расскажет о противостоянии семьи Доминика Торетто с Данте, сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой части кинофраншизы. Роли исполнили Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и многие другие голливудские звезды.

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