Что смотреть в кино в июне

В первый месяц лета российский прокат балует зрителей новой картиной Гая Ричи с Джейком Джилленхолом, суровой драмой Бориса Хлебникова «Снегирь», эротическим триллером с Маргарет Куэлли и ретродетективом Франсуа Озона. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает про 12 самых интересных кинопремьер месяца.

«Переводчик»/ «The Covenant», реж. Гай Ричи — с 1 июня

Гай Ричи продолжает чередовать авантюрные комедии вроде «Операция «Фортуна» с серьезными драмами, к которым особо неравнодушен в последние годы. «Переводчик» — из их числа. Главный герой Джон Кинли (Джейк Джилленхол) — морпех США, который вместе с переводчиком Ахмедом чудом спасается от плена в Афганистане. После возвращения домой герой узнает, что за его голову объявлена награда, а спасший его Ахмед для «Талибана» (организация запрещена в России) — враг номер один. Понимая, что он теперь должник Ахмеда, Кинли возвращается в Афганистан с целью спасти переводчика и его семью.

«Проклятие. Ночь страха»/ «You Are Not My Mother», реж. Кейт Долан — с 1 июня

Ирландский инди-хоррор про старшеклассницу Шар, которая накануне Хэллоуина обнаруживает, что в ее дом проникло зло. Мама девочки внезапно пропадает на сутки, а когда возвращается, ведет себя так, словно в нее что-то вселилось. Девочка пытается собственными силами спасти маму.

«Проклятие. Ночь страха» частично основан на ирландском фольклоре про двойников людей, которыми овладевают злые силы. А избавиться от них можно с помощью огня. Подробнее о фильме читайте в нашей рецензии.

«Комната чудес»/ «La chambre des merveilles», реж. Лиза Азуэлос — с 1 июня

Жизнеутверждающая французская драма о матери-одиночке Тельме, чей сын попадает в кому после аварии. Вымаливая у Бога спасение для ребенка, героиня заключает с высшими силами своеобразный договор: она выполнит все заветные мечты сына, пока он без сознания.

Теперь Тельме предстоит сыграть в футбол с любимой командой мальчика, слетать в Токио — и полностью переосмыслить свою жизнь, взглянув на окружающий мир глазами ребенка.

«Снегирь», реж. Борис Хлебников — с 8 июня

Новая картина Бориса Хлебникова, сценарий для которой написала Наталья Мещанинова, частично основан на романе «Три минуты тишины» Георгия Владимова. Название книги отсылает к периоду радиомолчания на флоте для передачи сигнала SOS. Для «Снегиря», который посвящен человеческой выносливости перед лицом стихии, эта параллель не случайна.

В центре сюжета — банда морских бродяг, к числу которых прибиваются два новичка: Никита и Максим. Жизнь в море воспринимается юными героями, как увлекательное приключение, пока она не начинает испытывать их на прочность. Но довольно быстро становится понятно, что шторм — не самое страшное, что им придется пережить.

«Голова-жестянка», реж. Иван Капитонов — с 8 июня

16-летняя Женя после травмы головы и ноги, словно доктор Хаус, начинает хромать и ссориться со всем миром. За это ее награждают прозвищем Жестянка. Главной целью ее праведного гнева становится некогда лучший друг Приходько, которого она винит в случившемся. Но жизнь девочки меняется, когда на курсах робототехники она знакомится со своим новым наставником Святославом (Сергей Гилев). Это знакомство меняет Женю, помогая ей по-другому увидеть мир и окружающих.

«Голова-жестянка» — все еще редкий для отечественного кино пример качественного подросткового фильма, говорящего со своей целевой аудиторией на понятном языке. А еще это пронзительная, динамичная и очень веселая история о том, какими яркими красками заиграет жизнь, если перестать от нее прятаться.

«Стоп-слово»/ «Sanctuary», реж. Закари Уигон — с 8 июня

Ребекка (Маргарет Куэлли) и Хэл (звезда авторского кино Кристофер Эбботт) регулярно встречаются в гостиничном номере для воплощения своих самых смелых фантазий. Ребекка — профессиональная доминантрикс, Хэл получает удовольствие от подчинения. Но кардинальные перемены на работе, которые обещают новый высокий пост, вынуждают героя отказаться от привычных любовных утех. Ребекка же, напротив, отказывается прощаться со своим любимым богатым клиентом. Из-за этого пассивно-агрессивные отношения героев выходят на новый уровень. А сами они чередуются ролями.

«Стоп-слово» — не столько эротический триллер про предпочтения в постели, сколько психологическая драма про попытку обрести свободу за ее пределами.

«Узлы», реж. Олег Хамоков — с 8 июня

В центре сюжета (частично основан на древней кавказской легенде) сложные отношения возрастного дальнобойщика Берда и 17-летней девушки Дины. Герои женятся и строят не только свою семью, но и самый большой в селе дом. Предполагается, что он станет самым значимым свершением всей жизни Берда. Но герои не замечают, как воздвигаемая ими крепость разрушает хрупкий фундамент их собственных отношений.

Режиссер фильма Олег Хамоков — еще один выпускник кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова. За время обучения Хамоков снял несколько короткометражных работ, а «Узлы» — его полнометражный дебют. Главные роли в картине исполнили актриса «Гоголь-Центра» Светлана Мамрешева и заслуженный артист Кабардино-Балкарии Роберт Саральп.

«В ожидании Дали»/ «Esperando a Dalí», реж. Давид Пужоль — с 15 июня

Два брата устраиваются поварами в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Близкое нахождение к художнику становится для них и источником вдохновения, и творческим вызовом. Молва об их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе, и только один человек остается равнодушен к их ресторану — непревзойденный Дали. Что же им еще придумать, чтобы кумир обратил на них свое внимание?

В прошлом режиссер Давид Пужоль уже дважды исследовал Дали, но исключительно в документальном формате: в картине «Последний шедевр Дали» и «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия».

«Мое преступление»/ «Mon crime», реж. Франсуа Озон — с 22 июня

На дворе 30-е годы, Париж. Главная героиня Мадлен Вердье — яркая, но не востребованная в профессии актриса. Внезапно Мадлен становится главной подозреваемой в убийстве известного продюсера. Благодаря подруге-адвокату суд оправдывает Мадлен, а новоприобретенная слава в глазах общественности оборачивается для нее долгожданным взлетом в карьере. Но сладкая жизнь в лучах славы прерывается, когда старые секреты Мадлен перестают быть тайной.

«Бог — это пуля»/ «God Is a Bullet», реж. Ник Кассаветис — с 22 июня

Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена оккультистами. Официальное расследование буксует, и герой решает взять дело в собственные руки. Боб проникает в опасный культ, чтобы выследить его лидера — Сайруса. А помогает ему в этом некогда сбежавшая от сатанистов девушка Кейс Хардин.

«Бог — это пуля» — первая за 9 лет картина постановщика, который начинал карьеру с напоминающих оголенные провода историй вроде «Она прекрасна» и «Джон Кью», а потом внезапно ушел в лирическое кино. «Бог — это пуля» своего рода возвращение режиссера не только в профессию, но и к своим корням.

«Паралимпиец»/ «Паралимпиадашы», реж. Алдияр Байракимов — с 29 июня

Главный герой Максат — молодой и перспективный лыжник, с детства мечтающий завоевать Олимпийское золото. Мечту героя разрушила страшная авария, в результате которой он лишился ноги. Придя в себя, отчаявшийся герой ставит крест не только на спортивной карьере, но и на своей жизни. Это длится до тех пор, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх.

Главную роль в картине исполнил Аскар Ильясов — казахстанский актер, хорошо знакомый российскому зрителю. Ранее Ильясов снимался во втором сезоне «Эпидемии», драмеди «Поехавшая» и в «Нулевом пациенте».

«Мэгги Мур(ы)»/ «Maggie Moore(s)», реж. Джон Слэттери — с 29 июня

Пыльный и тихий городок, расположенный где-то посреди аризонской пустыни, сотрясает череда странных событий. Местный шеф полиции Джордан Сандерс сталкивается с загадочными преступлениями: убиты две женщины с абсолютно одинаковыми именами и фамилиями.