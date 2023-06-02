Мультфильмы Миядзаки исчезли из российских онлайн-кинотеатров

Как сообщил ТАСС источник в отрасли, у дистрибьютора истекают права на контент Ghibli, а продлить их не удалось.

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На страницах мультфильмов Миядзаки в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» неделю назад появилось предупреждение, что картины доступны только до 31 мая. Речь идет о таких историях, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утесе», и другие.