Мультфильмы Миядзаки исчезли из российских онлайн-кинотеатров
Как сообщил ТАСС источник в отрасли, у дистрибьютора истекают права на контент Ghibli, а продлить их не удалось.
На страницах мультфильмов Миядзаки в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» неделю назад появилось предупреждение, что картины доступны только до 31 мая. Речь идет о таких историях, как «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Ветер крепчает», «Рыбка Поньо на утесе», и другие.
Студия Ghibli появилась в 1985 году. Миядзаки является первым режиссером анимационного кино, который удостоился премии Японской киноакадемии за лучший фильм года («Принцесса Мононоке», 1997). Помимо прочих наград, на счету режиссера есть «Оскар», полученный им в 2003 году.