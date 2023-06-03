«Форсаж 7» хотели отменить фильм после смерти Пола Уокера

«Форсаж 7» — самый тяжёлый фильм в моей карьере. С тех пор я снимал технически сложные картины, но «Форсаж 7» был почти невозможен на разных уровнях, особенно на эмоциональном. Когда умер Пол Уокер, мы подумали: «Может, просто отменим фильм?» Но все вместе мы чувствовали, что этот фильм должен стать наследием Пола. Мы вытерли слёзы и сели раздумывать, как красиво завершить историю.