Том Холланд подтвердил, что работа над четвертым «Человеком-пауком» началась

Актер Том Холланд сообщил, что четвертый фильм «Человека-паука» запущен в производство. По словам молодой звезды, работа над лентой находится на ранней стадии.

Холланд признался, что некоторые производственные процессы поставлены на паузу из-за забастовки сценаристов. Сегодня в США продолжаются протесты Гильдии сценаристов Америки с требованием пересмотреть условия их работы и повысить заработную плату, в связи с востребованностью текстов на новых стриминговых площадках и сервисах.

«Мы пока поставили на паузу обсуждения в знак солидарности со сценаристами. У нас было множество бесед, но на данный момент все на очень-очень ранней стадии», — передает слова Холланда издание Variety .