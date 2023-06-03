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Том Холланд подтвердил, что работа над четвертым «Человеком-пауком» началась

Актер Том Холланд сообщил, что четвертый фильм «Человека-паука» запущен в производство. По словам молодой звезды, работа над лентой находится на ранней стадии.

Том Холланд подтвердил, что работа над четвертым «Человеком-пауком» началась
© Слово и Дело

Холланд признался, что некоторые производственные процессы поставлены на паузу из-за забастовки сценаристов. Сегодня в США продолжаются протесты Гильдии сценаристов Америки с требованием пересмотреть условия их работы и повысить заработную плату, в связи с востребованностью текстов на новых стриминговых площадках и сервисах.

«Мы пока поставили на паузу обсуждения в знак солидарности со сценаристами. У нас было множество бесед, но на данный момент все на очень-очень ранней стадии», — передает слова Холланда издание Variety .

Ранее актер отметил, что будет исполнять роль Человека-паука до тех пор, пока он будет востребован. Холланд придает большое значение своему герою Питеру Паркеру и влиянию вселенной комиксов на современного зрителя.

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