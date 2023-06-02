$80.88-0.0987.10+0.52

Фильм "Юра дворник" выйдет онлайн в июне

Фильм Виталия Дудки «Юра дворник» выйдет в июне в онлайн-кинотеатре Premier. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

Фильм "Юра дворник" выйдет онлайн в июне
© Газета.Ru

По сюжету, лишившись работы в столице, молодой амбициозный фотограф Рома (Денис Власенко) возвращается в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и добродушного дворника Юру (Антон Кузнецов), оказавшегося в долгах из-за мошенников. Рома решает помочь Юре, фотографирует его в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Снимок становится «вирусным» в интернете и превращает вчерашнего дворника в звезду сетей.

В основе «Юры дворника» — реальная история фотографа Романа Филиппова и дворника Юрия Ветлугина. Снимок Ветлугина, стилизованный под обложку GQ, разошелся по соцсетям и российским СМИ. «Юра дворник», помимо прочего, первая большая актерская роль Иды Галич.

В кинотеатрах «Юра дворник» вышел в мае.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий