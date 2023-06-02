Фильм "Юра дворник" выйдет онлайн в июне

По сюжету, лишившись работы в столице, молодой амбициозный фотограф Рома (Денис Власенко) возвращается в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и добродушного дворника Юру (Антон Кузнецов), оказавшегося в долгах из-за мошенников. Рома решает помочь Юре, фотографирует его в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Снимок становится «вирусным» в интернете и превращает вчерашнего дворника в звезду сетей.