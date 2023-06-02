Самым популярным пиратским фильмом стали "Стражи галактики"

Самыми популярными пиратскими фильмами в мае в РФ стали несколько весенних релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. — разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

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Наибольшее количество нелегальных копий в Рунете в мае было обнаружено у фильма «Стражи галактики. Часть 3». На втором месте оказалась картина «Подземелья и драконы. Честь среди воров». На третьем — комедийный хоррор с Николасом Кейджем «Ренфилд».