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Самыми популярными пиратскими фильмами стали "Стражи галактики" и "Подземелья и драконы!

Самыми популярными пиратскими фильмами в мае в РФ стали несколько весенних релизов. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. — разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.

Самым популярным пиратским фильмом стали "Стражи галактики"
© Газета.Ru

Наибольшее количество нелегальных копий в Рунете в мае было обнаружено у фильма «Стражи галактики. Часть 3». На втором месте оказалась картина «Подземелья и драконы. Честь среди воров». На третьем — комедийный хоррор с Николасом Кейджем «Ренфилд».

Боевик «Мизантроп» с Шейлин Вудли оказался на четвертом месте, он выходил в российский прокат легально.

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