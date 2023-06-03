Что посмотреть в выходные: советы легенд кино

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Морган Фриман — "Мулен Руж"

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Первым в списке своих любимых фильмов лауреат премии "Оскар" Морган Фриман назвал мюзикл "Мулен Руж" (2001). Картина рассказывает историю о бедном британском поэте Кристиане, который влюбляется в звезду кабаре "Мулен Руж" и куртизанку по имени Сатин.

"Пожалуй, это один из лучших в целом задуманных и исполненных фильмов. В нем собрано все лучшее: кинематография, актерское мастерство, пение, танцы. Это все в нем. Действительно, праздник для глаз и ушей", — сказал Фриман (здесь и далее - комментарии с сайта Rotten Tomatoes - "Газета.Ru"). Также Фриман выделил фильмы и сериалы "Моби Дик" (1956), "Жизнь Пи" (2012), "Ровно в полдень" (1952) и "Джоси Уэйлс — человек вне закона" (1976).

Арнольд Шварценеггер — "Инопланетянин"

Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер назвал своим фаворитом семейную ленту "Инопланетянин" (1982). Он объяснил, что картина Стивена Спилберга о дружбе мальчика и случайно забытого на Земле инопланетянина придется по душе всем независимо от пола и возраста. "Спилберг справился со своей задачей просто великолепно. Этим фильмом может насладиться буквально каждый. Я имею в виду, что не имеет значения — женщины, мужчины, молодые, пожилые — всем может понравиться этот фильм", — сказал Шварценеггер. Также актер выделил картины "Звуки музыки" (1965), "Крестный отец" (1972), "Мир Дикого Запада" (1973), "Непрощенный" (1992) и "Титаник" (1997).

Роберт Паттинсон — "Пролетая над гнездом кукушки"

В 1975 году Милош Форман экранизировал роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Действие фильма происходит в психиатрической больнице, где главный герой Рэндл Патрик Макмерфи (Джек Николсон) восстает против системы и сплачивает других пациентов. Роберт Паттинсон высоко оценил актерскую игру Николсона и заявил, что в подростковом возрасте главный герой фильма помог ему стать смелее. "Этот персонаж сильно повлиял на меня, когда мне было 15 или 16 лет, и частичка этого осталась со мной. Меня впечатлила его позиция "покажи миру средний палец" — не то, чтобы у меня действительно было так же, но… Раньше я был очень робким, и это был один из тех фильмов, которые помогли мне вырваться, словно выдавая себя за Рэндла", — сказал Паттинсон. Также актер выделил фильмы "Экзорцист" (1973), "Имя Кармен" (1983), "Иван под экстази" (2000) и "Спецагент Корки Романо" (2001).

Дженнифер Лоуренс — "Полночь в Париже"

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс назвала Вуди Аллена своим любимым режиссером и рассказала об особой любви к его драме "Полночь в Париже" (2011). В этом она призналась вскоре после выхода фильма: "Полночь в Париже я увидела в этом году и просто обалдела. Думаю, теперь это мой любимый фильм. Мне понравилось. Это было смешно, изобретательно — воображение, платья и все, что придумали наши любимые сценаристы. Оуэн Уилсон был смешным. Это было просто совершенно". Через несколько лет в интервью Vanity Fair актриса заявила, что ей очень нравится хоррор Ари Астера "Реинкарнация", назвав его "жемчужиной современного хоррора" и "своим любимым фильмом всех времен". По сюжету ленты смерть странной старушки вскрывает правду о жутком семейном проклятии. Также Лоуренс выделила фильмы "Взломщики сердец" (2004), "Гарольд и Мод" (1971), "Большой Лебовски" (1998) и "Старая закалка" (2002).

Дэниэл Рэдклифф — "12 разгневанных мужчин"

Выпущенная в 1957 году судебная драма Сидни Люмета "12 разгневанных мужчин" является адаптацией телеспектакля 1954 года, написанного Реджинальдом Роузом. История почти полностью происходит в одной комнате, когда присяжные по делу об убийстве в Нью-Йорке обсуждают невиновность молодого человека. В 1958 году фильм был номинирован на три премии "Оскар", в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий. По словам Рэдклиффа, больше всего в фильме его привлекает тот факт, что почти все действия происходят в одной комнате. "Это одна из самых убедительных вещей, которые я когда-либо видел. Я имею в виду, ты не можешь отвести взгляд. Ты захвачен динамикой между людьми, тем, что произойдет, и тем фактом, что это детектив, происходящий в одной комнате, и это блестяще", — сказал актер. Также Рэдклифф выделил фильмы "Лестница в небо" (1946) "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963), "Маленькая мисс Счастье" (2006) и "Ясон и аргонавты" (1963).

Ричард Гир — "Дни жатвы"

В список пяти любимых фильмов Ричард Гир включил две ленты со своим участием — "Дни жатвы" (1978) и "Стратегия Оппенгеймера" (2016). Актер объяснил, что эти картины стали его ориентирами не только в актерской карьере, но и в личной жизни. "Итак, я начну с фильма "Дни жатвы", потому что это мой первый фильм. Это, наверное, мой лучший фильм, — признался Гир. — В "Стратегии Оппенгеймера", вероятно, был наименее очевидный выбор меня на роль, который только можно было сделать. Я думаю, поэтому это стало таким потрясающим опытом". Также Гир выделил фильмы "Пир Бабетты" (1987), "Похитители велосипедов" (1948) и "Восход солнца" (1927).

Николас Кейдж — "Однажды на Диком Западе"

Том Холланд — "Первобытный страх"