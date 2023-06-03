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Что посмотреть в выходные: советы легенд кино

Любимые фильмы Моргана Фримана, Роберта Паттинсона, Тома Холланда и других звезд.

Что посмотреть в выходные: советы легенд кино
© Газета.Ru

Морган Фриман — "Мулен Руж"

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Первым в списке своих любимых фильмов лауреат премии "Оскар" Морган Фриман назвал мюзикл "Мулен Руж" (2001). Картина рассказывает историю о бедном британском поэте Кристиане, который влюбляется в звезду кабаре "Мулен Руж" и куртизанку по имени Сатин.

"Пожалуй, это один из лучших в целом задуманных и исполненных фильмов. В нем собрано все лучшее: кинематография, актерское мастерство, пение, танцы. Это все в нем. Действительно, праздник для глаз и ушей", — сказал Фриман (здесь и далее - комментарии с сайта Rotten Tomatoes - "Газета.Ru"). Также Фриман выделил фильмы и сериалы "Моби Дик" (1956), "Жизнь Пи" (2012), "Ровно в полдень" (1952) и "Джоси Уэйлс — человек вне закона" (1976).

Арнольд Шварценеггер — "Инопланетянин"

Звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер назвал своим фаворитом семейную ленту "Инопланетянин" (1982). Он объяснил, что картина Стивена Спилберга о дружбе мальчика и случайно забытого на Земле инопланетянина придется по душе всем независимо от пола и возраста. "Спилберг справился со своей задачей просто великолепно. Этим фильмом может насладиться буквально каждый. Я имею в виду, что не имеет значения — женщины, мужчины, молодые, пожилые — всем может понравиться этот фильм", — сказал Шварценеггер. Также актер выделил картины "Звуки музыки" (1965), "Крестный отец" (1972), "Мир Дикого Запада" (1973), "Непрощенный" (1992) и "Титаник" (1997).

Роберт Паттинсон — "Пролетая над гнездом кукушки"

В 1975 году Милош Форман экранизировал роман Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Действие фильма происходит в психиатрической больнице, где главный герой Рэндл Патрик Макмерфи (Джек Николсон) восстает против системы и сплачивает других пациентов. Роберт Паттинсон высоко оценил актерскую игру Николсона и заявил, что в подростковом возрасте главный герой фильма помог ему стать смелее. "Этот персонаж сильно повлиял на меня, когда мне было 15 или 16 лет, и частичка этого осталась со мной. Меня впечатлила его позиция "покажи миру средний палец" — не то, чтобы у меня действительно было так же, но… Раньше я был очень робким, и это был один из тех фильмов, которые помогли мне вырваться, словно выдавая себя за Рэндла", — сказал Паттинсон. Также актер выделил фильмы "Экзорцист" (1973), "Имя Кармен" (1983), "Иван под экстази" (2000) и "Спецагент Корки Романо" (2001).

Дженнифер Лоуренс — "Полночь в Париже"

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс назвала Вуди Аллена своим любимым режиссером и рассказала об особой любви к его драме "Полночь в Париже" (2011). В этом она призналась вскоре после выхода фильма: "Полночь в Париже я увидела в этом году и просто обалдела. Думаю, теперь это мой любимый фильм. Мне понравилось. Это было смешно, изобретательно — воображение, платья и все, что придумали наши любимые сценаристы. Оуэн Уилсон был смешным. Это было просто совершенно". Через несколько лет в интервью Vanity Fair актриса заявила, что ей очень нравится хоррор Ари Астера "Реинкарнация", назвав его "жемчужиной современного хоррора" и "своим любимым фильмом всех времен". По сюжету ленты смерть странной старушки вскрывает правду о жутком семейном проклятии. Также Лоуренс выделила фильмы "Взломщики сердец" (2004), "Гарольд и Мод" (1971), "Большой Лебовски" (1998) и "Старая закалка" (2002).

Дэниэл Рэдклифф — "12 разгневанных мужчин"

Выпущенная в 1957 году судебная драма Сидни Люмета "12 разгневанных мужчин" является адаптацией телеспектакля 1954 года, написанного Реджинальдом Роузом. История почти полностью происходит в одной комнате, когда присяжные по делу об убийстве в Нью-Йорке обсуждают невиновность молодого человека. В 1958 году фильм был номинирован на три премии "Оскар", в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий. По словам Рэдклиффа, больше всего в фильме его привлекает тот факт, что почти все действия происходят в одной комнате. "Это одна из самых убедительных вещей, которые я когда-либо видел. Я имею в виду, ты не можешь отвести взгляд. Ты захвачен динамикой между людьми, тем, что произойдет, и тем фактом, что это детектив, происходящий в одной комнате, и это блестяще", — сказал актер. Также Рэдклифф выделил фильмы "Лестница в небо" (1946) "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963), "Маленькая мисс Счастье" (2006) и "Ясон и аргонавты" (1963).

Ричард Гир — "Дни жатвы"

В список пяти любимых фильмов Ричард Гир включил две ленты со своим участием — "Дни жатвы" (1978) и "Стратегия Оппенгеймера" (2016). Актер объяснил, что эти картины стали его ориентирами не только в актерской карьере, но и в личной жизни. "Итак, я начну с фильма "Дни жатвы", потому что это мой первый фильм. Это, наверное, мой лучший фильм, — признался Гир. — В "Стратегии Оппенгеймера", вероятно, был наименее очевидный выбор меня на роль, который только можно было сделать. Я думаю, поэтому это стало таким потрясающим опытом". Также Гир выделил фильмы "Пир Бабетты" (1987), "Похитители велосипедов" (1948) и "Восход солнца" (1927).

Николас Кейдж — "Однажды на Диком Западе"

По словам Николаса Кейджа, с фильмом "Однажды на Диком Западе" (1968) Серджио Леоне у него связаны воспоминания из детства. "У меня был телевизор, на котором я смотрел "Однажды на Диком Западе" и был поражен мощью Чарльза Бронсона. Поединок между Генри Фондой и Бронсоном был одним из самых сильных моментов, которые я когда-либо видел в кино, и это действительно произвело большое впечатление". — поделился Кейдж. Кроме того, он высоко оценил режиссуру и музыкальное сопровождение ленты. Актер также выделил фильмы "К востоку от рая" (1955), "Апокалипсис сегодня" (1979), "Гражданин Кейн" (1941) и "Выход Дракона" (1973).

Том Холланд — "Первобытный страх"

Исполнитель роли Человека-паука в киновселенной Marvel Том Холланд заявил, что своим первым любимым фильмом считает "Первобытный страх" (1996) Грегори Хоблита. "Итак, мой первый любимый фильм называется "Первобытный страх" с Ричардом Гиром и Эдвардом Нортоном. Это первый фильм Эдварда Нортона. Это исполнение, которое я всегда стремился воссоздать, понимаете? Не в смысле воссоздания этого персонажа, а в смысле создания персонажа на том же уровне, что и Эдвард Нортон", — поделился Холланд. Он также выделил фильмы "Отступники" (2006), "Аватар" (2009), "Спасти рядового Райана" (1998) и "Мой кузен Винни" (1992).

Фильмы, Спецагент Корки Романо, Восход солнца, К востоку от рая, Выход Дракона, Маленькая мисс Счастье, Ровно в полдень, Мой кузен Винни, Однажды на Диком Западе, Дни жатвы, Первобытный страх, Спасти рядового Райана, Мулен Руж, Инопланетянин, Звуки музыки, Пролетая над гнездом кукушки, Большой Лебовски, Гражданин Кейн, Непрощенный, Крёстный отец, Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу, Апокалипсис сегодня, Терминатор, Аватар, Оскар, Полночь в Париже, Жизнь Пи, Звёзды, Голодные игры, Титаник, Стратегия Оппенгеймера, Отступник, Реинкарнация, Мир Дикого Запада, Звезда, Генри Фонда, Кен Кизи, Чарльз Бронсон, Милош Форман, Эдвард Нортон, Оуэн Уилсон, Морган Фриман, Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс, Том Холланд, Стивен Спилберг, Джек Николсон, Арнольд Шварценеггер, Роберт Паттинсон, Дэниэл Рэдклифф, Ричард Гир
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