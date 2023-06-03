Почему в СССР запретили фильм «Комиссар»

Фильм режиссера Александра Аскольдова «Комиссар» с Нонной Мордюковой в главной роли стал первым и последним в его карьере. Чиновники СССР запретили киноленту.

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Картина была снята по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичеве», который повествовал о Гражданской войне.

Мордюкова играла комиссара Клавдию Вавилову. Женщина укрылась в доме еврея, чтобы переждать беременность.

«Чиновники госкино считали, что этот фильм является не просто отрицанием, а поруганием революции, ее высоких гуманистических целей и задач, тех светлых идеалов, за которые боролись и умирали ее бойцы», — рассказывал киновед Валерий Фомин.

В итоге председатель Комитета по кинематографу при Совете Министров СССР Алексей Романов решил, что фильм Аскольдова не должен появиться на экранах.

Основные претензии заключались в беременности главной героини, которой помогли евреи вместо коммунистов.

Режиссер пытался сделать все, чтобы картина увидела свет, но это было воспринято как бунт.