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Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в сольном спин-оффе «Форсажа»

Актер Дуэйн Джонсон вернется к своему персонажу Люку Хоббсу в спин-оффе «Форсажа». Фильм посвятят отдельной истории об агенте Хоббсе без участия Вина Дизеля.

Дуэйн Джонсон вернется к роли Хоббса в спин-оффе «Форсажа»
© Слово и Дело

Студия Universal Pictures анонсировала проект, который пока не имеет официального прокатного названия. Детали сюжета тоже не раскрывают, но утверждается, что новая лента будет связана с последнем фильмом «Форсаж 10».

Сам Дуэйн Джонс объявил о предстоящем проекте, посвященном герою Хоббсу, в соцсетях.

«Прошлым летом Вин Дизель и я оставили все обиды позади, и мы всегда будем заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим», — подчеркнул рестлер.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что ни за какие деньги не вернется в проект, отмечая, что об этом его просил сам Вин Дизель. Авторам десятой части «Форсажа» удалось уговорить актера появится в заключительном кадре фильма.

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