Дуэйн Джонсон вернется к роли Хоббса в спин-оффе «Форсажа»

Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в сольном спин-оффе «Форсажа»
Актер Дуэйн Джонсон вернется к своему персонажу Люку Хоббсу в спин-оффе «Форсажа». Фильм посвятят отдельной истории об агенте Хоббсе без участия Вина Дизеля.
Студия Universal Pictures анонсировала проект, который пока не имеет официального прокатного названия. Детали сюжета тоже не раскрывают, но утверждается, что новая лента будет связана с последнем фильмом «Форсаж 10».
Сам Дуэйн Джонс объявил о предстоящем проекте, посвященном герою Хоббсу, в соцсетях.
«Прошлым летом Вин Дизель и я оставили все обиды позади, и мы всегда будем заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим», — подчеркнул рестлер.
Напомним, ранее Джонсон заявлял, что ни за какие деньги не вернется в проект, отмечая, что об этом его просил сам Вин Дизель. Авторам десятой части «Форсажа» удалось уговорить актера появится в заключительном кадре фильма.