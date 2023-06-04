$80.88-0.0987.10+0.52

20 вдохновляющих цитат из самурайских фильмов, которые востребованы во все времена

Учимся мудрости у японских воинов.

20 вдохновляющих цитат из самурайских фильмов, которые востребованы во все времена
© Чемпионат.com

Режиссёры всегда любили обращаться к теме японской истории, культуре, традициям. И не только в самой Стране восходящего солнца, где с 50-х по 80-е годы наблюдался бум самурайского кино. По популярности оно не уступало вестернам в США. Продолжают снимать картины и сейчас.

Помимо ярких, эффектных костюмов Япония привлекает своей философией. У самураев можно почерпнуть глубокие мысли о стойкости и силе воли, желании жить и преодолевать трудности.

Японские воины — символ непоколебимости, отваги и внутреннего спокойствия. Никакие внешние обстоятельства не способны вывести из равновесия самурая. Вот почему экранизации с этими героями всегда привлекают внимание и запоминаются зрителям. Обратимся и мы к мудрым высказываниям колоритных персонажей.

«Семь самураев», 1954. Режиссёр Акира Куросава

  • Самурайская духовность — это искусство жить моментом.
  • Наивысшая цель в жизни самурая — покорить и достичь духовного равновесия.
  • Садись, Рикити, давай поговорим. Всегда полезно поболтать, правда? Стоит поговорить о неприятностях — и их уже нет.
  • Если наездник хороший, даже кляча поскачет галопом.

«Тень повелителя», 1989. Режиссёр Ясуо Фурухата

  • На протяжении тысячелетий зло побеждало добро, потому что добро не было достаточно решительным, но я хочу быть исключением.
  • Правда далека от идеала, но в сердце она непобедима.
  • Я учу в этой войне, что истину может выиграть только тот, кто поддерживает её средствами действия.

«Затойчи», 2003. Режиссёр Такеши Китано

  • Ты помнишь, что я всегда говорила. Всегда делай так, чтобы другие уважали тебя. А если они этого не делают, ты должен уважать себя.
  • Не позволяй никому рассказывать тебе, что ты должен делать. Знай сам, что правильно и что нет.
  • — Зачем ты притворялся слепым? — Потому, что слепой чувствует мир лучше.

«Последний самурай», 2003. Режиссёр Эдвард Цвик

  • Страх рождает гнев, а гнев рождает страшные последствия.
  • Жить, чтобы делать добро — это элегантно, жить, чтобы делать плохо — это грех.
  • Что делает истинного самурая? Он акцентирует внимание на прекрасном, а не на пустоте.
  • — Вы верите, что человек может изменить судьбу? — Пусть человек делает должное. Придёт время, и он узнает свою судьбу.
  • — Вам снятся кошмары? — Любому солдату снятся. — Нет, только тому, кто стыдится совершённых им поступков.

«13 убийц», ремейк 2010. Режиссёр Такаси Миикэ

  • Принять свою судьбу — путь самурая.
  • Время — самое ценное, что у нас есть, и единственное, что мы не можем вернуть.
  • Жизнь полна возможностей; вам просто нужно быть достаточно храбрым, чтобы взять их.
  • Изменить жизнь никогда не поздно — единственным ограничением является ваше собственное воображение.
  • Не нужно вступать в бой, чтобы понять ценность жизни.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий