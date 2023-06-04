20 вдохновляющих цитат из самурайских фильмов, которые востребованы во все времена

Учимся мудрости у японских воинов.

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Режиссёры всегда любили обращаться к теме японской истории, культуре, традициям. И не только в самой Стране восходящего солнца, где с 50-х по 80-е годы наблюдался бум самурайского кино. По популярности оно не уступало вестернам в США. Продолжают снимать картины и сейчас.

Помимо ярких, эффектных костюмов Япония привлекает своей философией. У самураев можно почерпнуть глубокие мысли о стойкости и силе воли, желании жить и преодолевать трудности.

Японские воины — символ непоколебимости, отваги и внутреннего спокойствия. Никакие внешние обстоятельства не способны вывести из равновесия самурая. Вот почему экранизации с этими героями всегда привлекают внимание и запоминаются зрителям. Обратимся и мы к мудрым высказываниям колоритных персонажей.

«Семь самураев», 1954. Режиссёр Акира Куросава Самурайская духовность — это искусство жить моментом.

Наивысшая цель в жизни самурая — покорить и достичь духовного равновесия.

Садись, Рикити, давай поговорим. Всегда полезно поболтать, правда? Стоит поговорить о неприятностях — и их уже нет.

Если наездник хороший, даже кляча поскачет галопом.

«Тень повелителя», 1989. Режиссёр Ясуо Фурухата На протяжении тысячелетий зло побеждало добро, потому что добро не было достаточно решительным, но я хочу быть исключением.

Правда далека от идеала, но в сердце она непобедима.

Я учу в этой войне, что истину может выиграть только тот, кто поддерживает её средствами действия.

«Затойчи», 2003. Режиссёр Такеши Китано Ты помнишь, что я всегда говорила. Всегда делай так, чтобы другие уважали тебя. А если они этого не делают, ты должен уважать себя.

Не позволяй никому рассказывать тебе, что ты должен делать. Знай сам, что правильно и что нет.

— Зачем ты притворялся слепым? — Потому, что слепой чувствует мир лучше.

«Последний самурай», 2003. Режиссёр Эдвард Цвик Страх рождает гнев, а гнев рождает страшные последствия.

Жить, чтобы делать добро — это элегантно, жить, чтобы делать плохо — это грех.

Что делает истинного самурая? Он акцентирует внимание на прекрасном, а не на пустоте.

— Вы верите, что человек может изменить судьбу? — Пусть человек делает должное. Придёт время, и он узнает свою судьбу.

— Вам снятся кошмары? — Любому солдату снятся. — Нет, только тому, кто стыдится совершённых им поступков.