В российском прокате 8 июня стартует фильм «Снегирь»

Драма «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова стартует в российском прокате с 8 июля. Работа над картиной проходила в Петербурге, Мурманске и селе Териберка, где снимали фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

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«Снегирь» является вольной экранизацией романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», который напечатали в 1969 году в издательстве «Новый мир».

История рассказывалась от лица мужчины, который до сих пор не обрел смысл в жизни.

В основе сюжета фильма рыболовецкий траулер «Снегирь», на котором появляются два новичка — Никита и Максим. Перед ними открываются все суровые «прелести» жизни рыбака.