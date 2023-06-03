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В российском прокате 8 июня стартует фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова

Драма «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова стартует в российском прокате с 8 июля. Работа над картиной проходила в Петербурге, Мурманске и селе Териберка, где снимали фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

В российском прокате 8 июня стартует фильм «Снегирь»
© Слово и Дело

«Снегирь» является вольной экранизацией романа Георгия Владимова «Три минуты молчания», который напечатали в 1969 году в издательстве «Новый мир».

История рассказывалась от лица мужчины, который до сих пор не обрел смысл в жизни.

В основе сюжета фильма рыболовецкий траулер «Снегирь», на котором появляются два новичка — Никита и Максим. Перед ними открываются все суровые «прелести» жизни рыбака.

В главных ролях снялись Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Евгений Сытый.

Отметим, что премьера картины состоялась на 45-ом Московском международном кинофестивале и была отмечена критиками.

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