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Актер Том Холланд назвал "Паутину вселенных" лучшей лентой о Человеке-пауке

Британский актер Том Холланд считает мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023) лучшей лентой, посвященной Человеку-пауку. Об этом он заявил в интервью AP на премьере сериала «Переполненная комната».

Том Холланд назвал "Паутину вселенных" лучшей лентой о Человеке-пауке
© Газета.Ru

«Я думаю, что мультфильм про Человека-паука — это лучший фильм об этом супергерое, который когда-либо был снят», — сказал Холланд.

В настоящее время Marvel работает над следующим фильмом про этого супергероя.

«Я не могу обсуждать это, но могу сказать, что у нас были встречи. Мы пока поставили на паузу обсуждения в знак солидарности со сценаристами. У нас было множество бесед, но на данный момент все на очень-очень ранней стадии», — заявил Холланд.

Продюсер Эми Паскаль также подтвердила информацию о том, что студия планирует продолжить трилогию фильмов про Человека-паука с Холландом в главной роли.

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