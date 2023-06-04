Завершились съемки фильма о матери героя из "Вам и не снилось"

"Вера" - это не ремейк легендарного фильма 1980 года. Линия влюбленных подростков Ромки и Юльки в исполнении молодых актеров Тимофея Тимкова и Полины Меркурьевой в нем тоже будет - но она не основная", - уточнила Слащева.