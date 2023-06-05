Закончились съемки фильма "Вера"

Киностудия имени М. Горького завершила съемки фильма "Вера", снятого по мотивам повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора студии Юлиану Слащеву.

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Сюжет фильма сконцентрирован на матери Вере (Виктория Толстоганова), которая живет с вечно болеющим мужем Костей и пятнадцатилетним сыном Ромкой. Семейная идиллия нарушается, когда в их жизни появляется первая супруга Кости вместе со своей дочерью. Ромка влюбляется в девочку, а Вера противоборствует отношениям молодых.

Режиссером проекта выступила Ира Волкова. Сценарий создала Ярослава Пулинович. Съемки проходили в московском Чертанове, Санкт-Петербурге, Сочи и Мурманске - на ледоколе "Ленин".