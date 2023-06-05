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Мизулина высказалась о срыве концерта "Трех дней дождя" из-за пьяного вокалиста

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета и дочь сенатора Елены Мизулиной, ранее хвалебно отзывавшаяся о группе "Три дня дождя", прокомментировала скандальное происшествие на вчерашнем концерте ансамбля в Екатеринбурге.

Мизулина высказалась о срыве концерта "Трех дней дождя" из-за пьяного вокалиста
© Российская Газета

Напомним, 27-летний фронтмен "Трёх дней дождя" Глеб Викторов оказался на сцене в полувменяемом состоянии, падал и в конце концов сорвал концерт, который в итоге пришлось перенести - пока не неопределённую дату. Продюсер лейбла IZBA Сергей Slem пояснил, что у Глеба "лопнула психика" из-за расставания с девушкой.

Мизулина осудила поведение Викторова в своём Telegram-канале, подчеркнув, что неважно - "патриот человек или нет", ведь свою работу нужно делать "хорошо или не делать вовсе", в противном случае - это полное неуважение к аудитории.

"Я считаю, что исполнитель не имеет права выходить на концерт в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или когда он физически себя плохо чувствует по любым другим причинам. Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде", - считает Мизулина, напомнивашая, что подобные ситуации возникали с российскими артистами и прежде - в частности, с Максим, Димой Биланом и Ольгой Бузовой.

При этом травлю в отношении Глеба Екатерина также осуждает: "Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил", - заявила Мизулина.

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