«Стражи Галактики 3» заработали $ 780 млн: это уже больше первого фильма

Кассовые сборы «Стражей Галактики 3» по всему миру превысили $ 780 млн. Лента смогла перегнать первую часть, у которой сборы составляют $ 773 млн.

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До сборов второй части, правда, новинке ещё далеко — у неё $ 863 млн. Пока «Глава 3» ещё активно прокатывается у неё есть шансы догнать вторую часть.

«Стражи Галактики 2» — $ 863 млн

«Стражи Галактики 3» — $ 780 млн

«Стражи Галактики» — $ 773 млн Сборы «Стражей Галактики»

«Стражи Галактики 3» — третья часть франшизы, в которой знакомый всем состав команды собирается вместе с последний раз. Лента получила очень высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.