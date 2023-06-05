Александр Шепс высказался о фильме "Волны" со своим участием

"Мне не понравился фильм. Во-первых, был изменен сценарий, и я узнал об этом только на премьере, что стало для меня неприятным сюрпризом. Во-вторых, моего персонажа переозвучили, и это в корне поменяло мое отношение ко всей работе", - объяснил Шепс.