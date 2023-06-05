$80.88-0.0987.10+0.52

Александр Шепс высказался о фильме "Волны" со своим участием

Победитель шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс заявил, что ему не понравился фильм "Волны" с его участием. Его слова цитирует The Voice.

Александр Шепс высказался о фильме "Волны" со своим участием
© Газета.Ru

"Мне не понравился фильм. Во-первых, был изменен сценарий, и я узнал об этом только на премьере, что стало для меня неприятным сюрпризом. Во-вторых, моего персонажа переозвучили, и это в корне поменяло мое отношение ко всей работе", - объяснил Шепс.

В "Волнах" экстрасенс сыграл мистического персонажа Проводника. Несмотря на негативную реакцию на проект, Шепс намерен и дальше продолжать актерскую карьеру.

"В дальнейшем обязательно еще попробую себя в киноиндустрии, но уже буду тщательно обсуждать все детали его производства", - отметил он.

Фильм "Волны" от автора зомби-хоррора "Шопинг-тур" и бывшего кинообозревателя "Афиши" Михаила Брашинского вышел в прокат 13 апреля.

Главные роли в антиутопии исполнили Виктория Толстоганова, Владислав Абашин и Ирина Бразговка.

В центре сюжета — несколько людей, которые попали случайно или по собственной воле в тоталитарную секту.

Персонажи начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий