Александр Шепс высказался о фильме "Волны" со своим участием
Победитель шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс заявил, что ему не понравился фильм "Волны" с его участием. Его слова цитирует The Voice.
"Мне не понравился фильм. Во-первых, был изменен сценарий, и я узнал об этом только на премьере, что стало для меня неприятным сюрпризом. Во-вторых, моего персонажа переозвучили, и это в корне поменяло мое отношение ко всей работе", - объяснил Шепс.
В "Волнах" экстрасенс сыграл мистического персонажа Проводника. Несмотря на негативную реакцию на проект, Шепс намерен и дальше продолжать актерскую карьеру.
"В дальнейшем обязательно еще попробую себя в киноиндустрии, но уже буду тщательно обсуждать все детали его производства", - отметил он.
Фильм "Волны" от автора зомби-хоррора "Шопинг-тур" и бывшего кинообозревателя "Афиши" Михаила Брашинского вышел в прокат 13 апреля.
Главные роли в антиутопии исполнили Виктория Толстоганова, Владислав Абашин и Ирина Бразговка.
В центре сюжета — несколько людей, которые попали случайно или по собственной воле в тоталитарную секту.
Персонажи начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом.