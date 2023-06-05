Трамп хотел сняться в последнем фильме Гайдая

Стало ззвестно, что экс-президент США Дональд Трамп оказал поддержку Леониду Гайдаю во время съемок его последней комедии “На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди” (16+).

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Трамп предоставил киногруппе Гайдая возможность провести три дня съемок в своем казино “Тадж-Махал” без оплаты.

Согласно словам Дмитрия Харатьяна, исполнившего главную роль в фильме, Трамп, вероятно, не читал сценарий, иначе он не согласился бы на то, чтобы его казино разорил агент КГБ. В знак благодарности, Трамп попросил эпизодическую роль в фильме, однако Гайдай отказал ему, заявив, что в картине участвуют такие известные актеры, как Куравлёв, Мягков и Джигарханян, и что Трамп не достоин быть наравне с ними.