Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья

Франшиза «Пираты Карибского моря» будет продолжена двумя новыми сиквелами. Однако вопрос возвращения в проект Джонни Деппа все еще остается открытым.

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Президент студии Disney по производству фильмов Шон Бейли во время нового интервью New York Time рассказал об очередной части франшизы «Пираты Карибского моря». Шон поделился деталями съемок и коснулся вопроса возвращения в проект Джонни Деппа.

В настоящий момент студия работает над двумя потенциальными сиквелами — про пиратов-подростков и с героиней Марго Робби. Первая идея показалась продюсерам более рабочей, а вот фильм с Робби пока допиливают. Не исключено, что именно в нем появится знаменитый Джек Воробей.

Но если Бейли в беседе с прессой дает понять, что готов к сотрудничеству с Деппом, то актер ранее категорично отказался от дальнейшей работы с Disney.

В тяжелые времена студия отвернулась от Джонни и ради его возвращения продюсерам и руководящей верхушки компании придется серьезно постараться.

А пока Шон Бейли уклончиво отвечает на вопросы прессы, говорит, что ничего еще не решено и в то же время подчеркивает — дверь для возвращения Деппа открыта — студия Walt Disney встретит своего любимого героя с распростертыми объятиями.