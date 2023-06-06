Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
Франшиза «Пираты Карибского моря» будет продолжена двумя новыми сиквелами. Однако вопрос возвращения в проект Джонни Деппа все еще остается открытым.
Президент студии Disney по производству фильмов Шон Бейли во время нового интервью New York Time рассказал об очередной части франшизы «Пираты Карибского моря». Шон поделился деталями съемок и коснулся вопроса возвращения в проект Джонни Деппа.
В настоящий момент студия работает над двумя потенциальными сиквелами — про пиратов-подростков и с героиней Марго Робби. Первая идея показалась продюсерам более рабочей, а вот фильм с Робби пока допиливают. Не исключено, что именно в нем появится знаменитый Джек Воробей.
Но если Бейли в беседе с прессой дает понять, что готов к сотрудничеству с Деппом, то актер ранее категорично отказался от дальнейшей работы с Disney.
В тяжелые времена студия отвернулась от Джонни и ради его возвращения продюсерам и руководящей верхушки компании придется серьезно постараться.
А пока Шон Бейли уклончиво отвечает на вопросы прессы, говорит, что ничего еще не решено и в то же время подчеркивает — дверь для возвращения Деппа открыта — студия Walt Disney встретит своего любимого героя с распростертыми объятиями.
Напомним, что продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер ранее много раз заявлял, что всеми силами пытается вернуть Деппа в «Пираты Карибского моря 6». Но актер пока держит оборону. Ранее он уже делал заявление о дальнейшей работы со студией Disney. Джонни пообещал, что после такого отношения к себе со стороны кинокомпании не вернется к роли Джека Воробья даже если Disney предложит ему 300 миллионов долларов и миллион альпаков.