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Киножурнал «Вслух!» из соцсетей выходит в кинотеатры

В российских кинотеатрах стартует прокат мультижанрового киножурнала «Вслух!», созданного в стиле советского «Фитиля».

Киножурнал «Вслух!» из соцсетей выходит в кинотеатры
© ГлагоL

«Вслух!» стал прорывом в соцсетях с прошлого года. За это время кинокомпания «Артос» сняла 24 выпуска киножурнала. Некоторые его новеллы собрали миллионы просмотров не только в России, но и за рубежом. В этом году кинематографисты снимут ещё 48 выпусков.

Киножурнал создаётся при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Выпуск состоит из трёх сатирических киноновелл на актуальные темы. Авторы с юмором и иронией исследуют, как на нас влияют технологии, тонкости воспитания детей, отношение к прошлому и наше ближайшее будущее.

С 15 июня при поддержке Фонда кино киножурнал начнут показывать в 220 российских кинотеатрах по всей стране. Как и легендарный советский «Фитиль» проект покажут в составе блока социальной рекламы перед фильмом. По словам гендиректора «Артос», продюсера Евгения Попова, зрители увидят на экранах таких артистов, как Дмитрий Певцов, Сергей Погосян, Александр Яцко и многих других.

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